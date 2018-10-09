HABER

6. Çanakkale Bienali Opet’in desteğiyle devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 12:22 | Son Güncelleme

OPET, Çanakkale Bienali İnisiyatifi (CABININ) tarafından düzenlenen 6. Çanakkale Bienali’nin ana destekçisi oldu

İSTANBUL (AA) - OPET, Çanakkale Bienali İnisiyatifi (CABININ) tarafından düzenlenen 6. Çanakkale Bienali’nin ana destekçisi oldu.

Opet'ten yapılan açıklamaya göre, Troya’dan ilham alan Çanakkale Bienali, Çanakkale kent merkezi ve Troya bölgesindeki farklı mekanlarda 11 Kasım’a kadar gezilebilecek.

37 uluslararası sanatçının, geçmiş ve geleceğe dair kavram, imge ve ekolojilerden beslenen eserlerini "Geçmişten Önce – Gelecekten Sonra" başlığı altında bir araya getiren 6. Çanakkale Bienali'nin kavramsal çerçevesi, zamanı tarihselleştirmede kullanılan birimlerden ilham alıyor. 6. Çanakkale Bienali ana mekanlarından Troya Müzesi’nin Süreli Sergi Salonu’nda mitolojik ve tarihsel yönleriyle Troya’ya odaklanan eserler sergileniyor.

Ören yerinin yanında bulunan ve kısa süre önce OPET Tarihe Saygı Projesi kapsamında yenilenerek "arkeo-köy"e dönüştürülen Tevfikiye’deki özgün mekanlar ise Bienal sergilerinin yanı sıra film gösterimlerine ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yapıyor.

Bienalin Çanakkale kent merkezindeki sergi mekanları, CABININ’in 5 yıl önce hizmete açtığı etkinlik mekanı MAHAL ile genç sanatçı ve tasarımcıların son yıllarda Çanakkale kültür hayatına kazandırdığı ve farklı işlevlere sahip bağımsız kültür mekanları Bordo Bina, Sanatsever ve Stüdyo Mavinil oldu. Bienal’in kurumsal ortaklarından olan Troia Vakfı’nın Korfmann Kütüphanesi’nde ise Videoist’in oluşturduğu 11 sanatçılık bir video seçkisi yer alıyor. Çanakkale Bienali’nin tamamlayıcısı olan Bienal Çocuk, Bienal Genç, Bienal Engelsiz ve Bienaldeyiz programları kapsamında, bienalin açık kaldığı 6 hafta süresince hayata geçirilecek film gösterimi, söyleşi ve atölyeler Çanakkale Kent Merkezi ile Troya, Tevfikiye Köyü arasında sürdürülebilir bir yaratıcı etkileşim zemini oluşturmayı amaçlıyor.

- ÇOMÜ öğretim görevlileri ve mezunlarından Troya temalı sergi

6. Çanakkale Bienali kapsamında Tevfikiye Galeri mekanında Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğretim görevlileri ve mezunlarının hayata geçirdiği Troya temalı karma bir sergi bulunuyor.

11 Kasım’a kadar açık kalacak, "Kökler" başlıklı sergide öğretim görevlileri Evren Karayel Gökkaya, İhsan Doğrusöz, Şeref Doğan ve Vahid Novruzov’un yanı sıra ÇOMÜ mezunu genç kuşak sanatçılardan Erdal Sezer, Oğuzhan Karadal ve İlter Özyıldırım, eserleriyle yer alıyor.

Ayrıca Tevfikiye Köyünde köy meydanında 6 Ekim ve 27 Ekim’de gerçekleştirilecek "Sanat Panayırı" kapsamında seramik, işlevsel seramik, seramik geri dönüşüm – mozaik, resim, linol baskı, ahşap boyama, taş boyama – dekor, tekstil baskı, takı tasarımı atölye çalışmaları ve sergiler düzenlenecek.

Aynı zamanda müzik dinletileri de olacak. 6. Çanakkale Bienal kapsamında Tevfikiye Köyü Çok Amaçlı Salon, iki film gösterimine ev sahipliği yapacak. 6 Ekim Cumartesi Nuri Bilge Ceylan imzalı “Ahlat Ağacı”, 13 Ekim Cumartesi ise Derviş Zaim’in “Rüya” filmi gösterilecek. Bienal kapsamında Tevfikiye Köyü’nde sanat, arkeoloji ve Troya’da yaşam üzerine sohbet ve söyleşiler de düzenlenecek.

PARTNERMynet'i Bundle'dan da takip edin!Mynet'i Bundle'dan da takip edin!
TEM bağlantı yolundaki zincirleme kazada rögar kapağı iddiasıTEM bağlantı yolundaki zincirleme kazada rögar kapağı iddiası
Her iki geminin fotoğraflarıyla // Yenikapı açıklarında iki gemi sürtüştüHer iki geminin fotoğraflarıyla // Yenikapı açıklarında iki gemi sürtüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
OPET

En Çok Okunan Haberler

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

İlber Ortaylı İsmet İnönü'nün o fotoğrafını anlattı: Oradaydım

İlber Ortaylı İsmet İnönü'nün o fotoğrafını anlattı: Oradaydım

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Ahmet Çakar: Cocu'nun yerine Tayfun Korkut getiriliyor

Ahmet Çakar: Cocu'nun yerine Tayfun Korkut getiriliyor

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan

Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan

İlginizi Çekebilir

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'genel af' açıklaması: Cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'genel af' açıklaması: Cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz

Dicle Elektrik Dağıtım A. Ş. (DEDAŞ) Genel Müdürü açıkladı: 90 bin abonede sıkıntı yaşıyoruz!

Dicle Elektrik Dağıtım A. Ş. (DEDAŞ) Genel Müdürü açıkladı: 90 bin abonede sıkıntı yaşıyoruz!

Kültür ve Turizm Bakanlığı danışmanı olan Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan eleştirilere yanıt: Maaş söz konusu değil

Kültür ve Turizm Bakanlığı danışmanı olan Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan eleştirilere yanıt: Maaş söz konusu değil

İlkokul öğretmeninden skandal Atatürk paylaşımı!

İlkokul öğretmeninden skandal Atatürk paylaşımı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yeni gelişme: İzin çıktı

Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yeni gelişme: İzin çıktı

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Menbiç açıklaması: Bugün başladı

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Menbiç açıklaması: Bugün başladı

Protesto nedeniyle görevden alınan MHP'li başkan: Biz slogan attık Meral Akşener ortalığı yırttı

Protesto nedeniyle görevden alınan MHP'li başkan: Biz slogan attık Meral Akşener ortalığı yırttı

Doğu Anadolu'da facia! 400 kişi böyle yandı

Doğu Anadolu'da facia! 400 kişi böyle yandı

Deniz Baykal'ın danışmanı Beştepe'ye atandı

Deniz Baykal'ın danışmanı Beştepe'ye atandı

Hakkari'de füze saldırısı! Şehit ve yaralılar var

Hakkari'de füze saldırısı! Şehit ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.