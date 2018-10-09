6. Çanakkale Bienali Opet’in desteğiyle devam ediyor

İSTANBUL (AA) - OPET, Çanakkale Bienali İnisiyatifi (CABININ) tarafından düzenlenen 6. Çanakkale Bienali’nin ana destekçisi oldu.

Opet'ten yapılan açıklamaya göre, Troya’dan ilham alan Çanakkale Bienali, Çanakkale kent merkezi ve Troya bölgesindeki farklı mekanlarda 11 Kasım’a kadar gezilebilecek.

37 uluslararası sanatçının, geçmiş ve geleceğe dair kavram, imge ve ekolojilerden beslenen eserlerini "Geçmişten Önce – Gelecekten Sonra" başlığı altında bir araya getiren 6. Çanakkale Bienali'nin kavramsal çerçevesi, zamanı tarihselleştirmede kullanılan birimlerden ilham alıyor. 6. Çanakkale Bienali ana mekanlarından Troya Müzesi’nin Süreli Sergi Salonu’nda mitolojik ve tarihsel yönleriyle Troya’ya odaklanan eserler sergileniyor.

Ören yerinin yanında bulunan ve kısa süre önce OPET Tarihe Saygı Projesi kapsamında yenilenerek "arkeo-köy"e dönüştürülen Tevfikiye’deki özgün mekanlar ise Bienal sergilerinin yanı sıra film gösterimlerine ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yapıyor.

Bienalin Çanakkale kent merkezindeki sergi mekanları, CABININ’in 5 yıl önce hizmete açtığı etkinlik mekanı MAHAL ile genç sanatçı ve tasarımcıların son yıllarda Çanakkale kültür hayatına kazandırdığı ve farklı işlevlere sahip bağımsız kültür mekanları Bordo Bina, Sanatsever ve Stüdyo Mavinil oldu. Bienal’in kurumsal ortaklarından olan Troia Vakfı’nın Korfmann Kütüphanesi’nde ise Videoist’in oluşturduğu 11 sanatçılık bir video seçkisi yer alıyor. Çanakkale Bienali’nin tamamlayıcısı olan Bienal Çocuk, Bienal Genç, Bienal Engelsiz ve Bienaldeyiz programları kapsamında, bienalin açık kaldığı 6 hafta süresince hayata geçirilecek film gösterimi, söyleşi ve atölyeler Çanakkale Kent Merkezi ile Troya, Tevfikiye Köyü arasında sürdürülebilir bir yaratıcı etkileşim zemini oluşturmayı amaçlıyor.