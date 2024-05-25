HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. TSK'dan ses getirecek yeni kurallar! Bunu yapanın sözleşmesi feshedilecek: Kumar ve içki detayı...

TSK'dan ses getirecek yeni kurallar! Bunu yapanın sözleşmesi feshedilecek: Kumar ve içki detayı...

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
25.05.2024 08:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Silahlı kuvvetleri sözleşmeli er ve erbaşlarla ilgili harekete geçti. Yeni kurallarda personel için çizgiler net çekiliyor. İçki ve kumara düşkün olanlar ile utanç verici fiillerde bulunanların TSK ile ilişiği kesilecek. İntihara teşebbüs ile borçlanmaya düşkün olanların sözleşmeleri de feshedilecek. İşte detaylar...

TSK'dan ses getirecek yeni kurallar! Bunu yapanın sözleşmesi feshedilecek: Kumar ve içki detayı...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde sözleşmeli er ve erbaş ile uzman erbaş olarak istihdam edilenlere yeni kurallar geliyor. Anayasa Mahkemesinin daha önce yönetmelikle düzenlendiği için iptal ettiği kurallar kanunla belirlenecek. AK Parti’nin teklifinde bu kapsamda, sözleşmeli er ve erbaşlar ile uzman erbaşların sözleşmelerinin hangi hallerde feshedileceği yeniden düzenleniyor.

GGG

5 AYIN SONUNDA FESHEDİLEBİLECEK

AK Parti’nin TBMM’ye sunduğu kanun teklifinde, sözleşmeli ve uzman erbaşların sözleşmenin imzalanmasından sonra ilk beş aylık intibak dönemi içerisinde göreve intibak edemeyenler ve görevde başarısız olanlar ile hangi hâllerde sözleşmelerinin feshedileceği belirleniyor.

Buna göre, harekât, operasyon, iç güvenlik, hudut ve kolluk/asayiş görevleri ile kadro görevinin gereklerini yerine getirmede yetersizlik veya isteksizlik göstererek vazifeyi yahut birliğin emniyetini tehlikeye düşürenler veya görevin yapılmasını aksatanlar başarısız sayılacak ve sözleşmeleri feshedilecek.

BORÇ, İÇKİ, KUMAR...

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, sözleşmeli er ve erbaşlar ile uzman erbaşların ‘Kendilerinden istifade edilememe hâllerinin’ neler olduğu da teklifte yer alıyor. Buna göre, mücbir sebepler hariç gelirinin çok üstünde borçlanmaya düşkün olan ve bu borçlarını ödememeyi alışkanlık hâline getirenlerin sözleşmeleri feshedilecek. Görevine, sosyal ve aile yaşantısına zarar verecek derecede menfaatine, içkiye, kumara düşkün olanlar veya TSK’nın itibarını sarsacak şekilde yüz kızartıcı, utanç verici veya toplumun genel ahlak yapısına aykırı fiillerde bulunanların da TSK ile ilişiği kesilecek. Devletin, TSK’nın, Jandarma Genel Komutanlığının veya Sahil Güvenlik Komutanlığının manevi şahsiyetine zarar verecek nitelikte suç veya disiplinsizlik teşkil eden tutum, davranış veya fiillerde bulunmak da sözleşmenin fesih nedenleri arasında sayılıyor.

JKJ

UYUŞTURUCUYA AF YOK

İntihara teşebbüs eden, kendisini veya bir başkasını kasten hizmete yaramayacak hâle getiren ve getirtenlerin sözleşmeleri feshedilecek. Teklif ile uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri yapan veya kullanan, bunların yapılmasına, kullanılmasına, saklanmasına, nakledilmesine, yakalanacağı sırada ortadan kaldırılmasına, satılmasına veya satın alınmasına aracı olan, kullanılmasını kolaylaştıran ya da özendirenler, mazeretsiz olarak bir sözleşme yılı içinde toplam yedi gün ve daha uzun süre göreve gelmeyenlerin de sözleşmeleri sonlandırılacak.

TAZMİNATLAR ARTIRILIYOR

Sağlık durumu sebebiyle harp okulundan çıkarılanlar hariç, diğer nedenler ile çıkarılanlara, devlet tarafından yapılan masraflar, sarf tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için kanuni faizi ile birlikte hesaplanan tutar iki katı olarak ödettirilecek. Harp okullarında öğrenim gören öğrencilerden, disiplinsizlik nedeniyle askerî öğrencilikten çıkarılmasına karar verilenler ise dört katı tutarında tazminat ödeyecek. Aynı kurallar Astsubay Meslek Yüksek Okulları için de geçerli olacak.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sinan Ateş cinayetinde adı geçen Olcay Kılavuz’dan açıklama geldiSinan Ateş cinayetinde adı geçen Olcay Kılavuz’dan açıklama geldi
Belediye başkanına makam odasında saldırı! Kendi memurları tarafından darbedildi! Bakan Tunç'tan açıklamaBelediye başkanına makam odasında saldırı! Kendi memurları tarafından darbedildi! Bakan Tunç'tan açıklama
Putin'den Reisi açıklaması! O iki helikoptere dikkat çektiPutin'den Reisi açıklaması! O iki helikoptere dikkat çekti
Anahtar Kelimeler:
kumar içki sözleşmeli tsk
En Çok Okunan Haberler
Mevduat faizlerinde sert düşüş

Mevduat faizlerinde sert düşüş

1,38 liralık düşüş akaryakıt tabelasına yansıdı

1,38 liralık düşüş akaryakıt tabelasına yansıdı

Sinan Ateş cinayetinde adı geçen Olcay Kılavuz’dan açıklama geldi

Sinan Ateş cinayetinde adı geçen Olcay Kılavuz’dan açıklama geldi

Belediye başkanına makam odasında saldırı! Kendi memurları tarafından darbedildi! Bakan Tunç'tan açıklama

Belediye başkanına makam odasında saldırı! Kendi memurları tarafından darbedildi! Bakan Tunç'tan açıklama

Putin'den Reisi açıklaması! O iki helikoptere dikkat çekti

Putin'den Reisi açıklaması! O iki helikoptere dikkat çekti

Yer: Eskişehir! 'Ev olmadan gelmem' diyen müezzine çareyi böyle aradılar, vatandaşlar tepki gösterdi

Yer: Eskişehir! 'Ev olmadan gelmem' diyen müezzine çareyi böyle aradılar, vatandaşlar tepki gösterdi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

iPhone, AirPods, MacBook... Şimdi almanın tam zamanı!

iPhone, AirPods, MacBook... Şimdi almanın tam zamanı!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.