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6 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı iddialarına Bakanlıktan açıklama: Davaya müdahil olundu

07.12.2022 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, H.K.G'nin 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı yönündeki haberlere ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından açıklama geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

6 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı iddialarına Bakanlıktan açıklama: Davaya müdahil olundu

Son dakika haberi... H.K.G'nin 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı yönündeki haberlere ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"(H.K.G'nin 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı yönündeki haberler) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tarafımızdan, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' iddiasıyla açılan davaya müdahil olunmuştur. Bakanlığımızca süreç yakından takip edilerek, bundan önce olduğu gibi ilerleyen dönemde de mağdura her türlü hukuksal destek verilecektir."

ds

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

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