6 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı iddialarına Bakanlıktan açıklama: Davaya müdahil olundu

Son dakika haberi... H.K.G'nin 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı yönündeki haberlere ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"(H.K.G'nin 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı yönündeki haberler) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tarafımızdan, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' iddiasıyla açılan davaya müdahil olunmuştur. Bakanlığımızca süreç yakından takip edilerek, bundan önce olduğu gibi ilerleyen dönemde de mağdura her türlü hukuksal destek verilecektir."





