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  4. 6 yaşındaki kıza cinsel istismar skandalında yeni detay! 2 yıldır imza veriyorlarmış! Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel adliyeye sevk edildi

6 yaşındaki kıza cinsel istismar skandalında yeni detay! 2 yıldır imza veriyorlarmış! Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel adliyeye sevk edildi

15.12.2022 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin konuştuğu 6 yaşındaki çocuğa yönelik cinsel istismar davasında yeni gelişmeler yaşandı. Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli hakkında tutuklama kararı verildi. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel adliyeye sevk edildi. Öte yandan baba ve damadın iki yıldır adli kontrol şartı nedeniyle imza verdikleri öğrenildi.

6 yaşındaki kıza cinsel istismar skandalında yeni detay! 2 yıldır imza veriyorlarmış! Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel adliyeye sevk edildi

6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili soruşturma kapsamında Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli hakkında tutuklanmaları yönünde yakalama kararı verildi. Pendik'te gözaltına alınan Kadir İstekli Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel adliyeye sevk edildi.

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddialarına ilişkin iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edildi. İddianamede Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi.

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Toplumda yankı uyandıran ve tepkilere neden olan olayla ilgili H.K.G. ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı tarafından tutuksuz sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklama talep edildi.

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suçun katalog suçlardan olması, bilirkişi raporu, bu suç için yasada ön görülen alt ve üst sınırları, bu nedenle oluşan kaçma şüphesi ve mevcut delil durumu nedeniyle ayrı ayrı tutuklanmalarına yönelik haklarında yakalama emri çıkartılmasına karar verdi.

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Operasyon için düğmeye basan polis ekipleri önce Sancaktepe'deki Hiranur Vakfı'nda arama yaptı. Daha sonra Pendik'te gözaltına alınan Kadir İstekli, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel adliyeye sevk edildi.

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YUSUF ZİYA GÜMÜŞEL DE GÖZALTINA ALINDI

Kadir İstekli'nin ardından sabah saatlerinde baba Yusuf Ziya Gümüşel de gözaltına alındı.

BABA VE DAMAT 2 YILDIR İMZA VERİYORMUŞ

Öte yandan baba Gümüşel ve İstekli'nin iki yıldan bu yana adli kontrol altında olduğu ve her hafta polis nezaretinde imza attıkları ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Gözaltı

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