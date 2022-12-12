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Son dakika haberi: Vicdansız anne kızını Kadir İstekli'ye gönderdiğini böyle kabul etti! Herkes 6 yaşındaki istismarı konuşuyor! Merak edilen o soru da cevap buldu

12.12.2022 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... 6 yaşından itibaren cinsel istismara uğrayan H.K.G yaşadıklarını bir bir itiraf etti! İddianameye göre Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, 6 yaşındaki çocuğunu Kadir İstekli ile evlendirdi. H.K.G'nin aldığı ses kayıtları da dosyaya girdi. Dini nikahı Yusuf Ziya Gümüşel'in kıydığı iddia edilirken Kadir İstekli'nin cinsel istismarda bulunurken H.K.G'ye bunu oyun olarak gösterdiği de ortaya çıktı. Türkiye'nin konuştuğu H.K.G'nın şimdi ne yaptığı da belli oldu.

Son dakika haberi: Vicdansız anne kızını Kadir İstekli'ye gönderdiğini böyle kabul etti! Herkes 6 yaşındaki istismarı konuşuyor! Merak edilen o soru da cevap buldu

Türkiye'nin konuştuğu istismar olayından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İddianameye göre Kadir İstekli, 6 yaşında bir kıza tecavüz ettiğini kabul etmiyor ve kendisini 'Evliydik' diye savunuyor. H.K.G'nin ifadesinde söylediği 'Annem saçlarımı tarardı ve beni ona götürürdü' sözü de kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu. Anne ve baba hakkında da hapis cezası istendi. Anne, o fotoğraftaki kişinin kızı olduğunu kabul ediyor.

Fotoğraf karesindeki diğer kişinin de komşuları Kadir İstekli olduğunu kabul eden anne fotoğrafın Sapanca'da çekildiğini kızının o fotoğrafın çekildiği zaman 7-8 yaşlarında olduğunu dile getiriyor. H.K.G'nin doğum raporu da delil olarak iddianameye girdi.

H.K.G'nin 1998'de Sapanca'da özel bir hastanede doğduğu ifade ediliyor. 2012'de kemik testi için H.K.G'nın yerine başka birinin gönderildiği de böylece delillendirilmiş oldu. O savcı hakkında da HSK soruşturma başlattı.

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6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA İSTİSMAR DAVASINDA 4 SAAT 42 DAKİKALIK SES KAYITLARI İNCELENDİ

Ses kayıtları resmi bilirkişi tarafından incelendi ve deşifre yapıldı. Bu ses kayıtları delil olarak dosyaya girdi. Dava sürecinde bu ses kayıtları tek tek sanıklara sorulacak. İlk dava 22 Mayıs 2022'de görülecek.

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H.K.G ŞİMDİ NE YAPIYOR? OKUMA VE YAZMA ÖĞRENİYOR

6 yaşından itibaren cinsel istismara maruz kalan H.K.G'nin son durumunu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıkladı. Bakan Yanık, H.K.G'nin kamu kuruluşunda kaldığını okuma ve yazması olmadığını belirtirken ilkokul diploması almak için sürecin devam ettiğini belirtti.

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AŞÇILIK VE İNGİLİZCE EĞİTİMLERİ ALIYOR

H.K.G ayrıca aşçılık ve İngilizce eğitimleri de alıyor. Bakan Yanık, H.K.G ve çocuğunun can güvenliğini riske etmemek için konuyla ilgili geç açıklama yaptıklarını davaya ilk andan itibaren müdahil olduklarını ifade etti.

hiranur

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