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Düğün görüntüleri sosyal medyada gündem yarattı! Damat kayınpederinden daha yaşlı... "Hangisi damat hangisi kayınpeder?"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
28.12.2024 08:31
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Çoğu insan aşkta yaş veya boy farkı olmadığını, sadece iki kişinin sevgisinin yeterli olduğunu söyler. Ancak bazı durumlarda partnerler arasındaki yaş farkı sorun olabiliyor. Özellikle bir kadın ya da erkek kendisinden 20-30 yaş daha büyük bir kişiyle ilişki yaşadığında taraflar arasında maddi çıkarlar olduğu düşünülüyor. Yakın zamanda Çin'de gerçekleştirilen düğün töreninde gelin ve damat arasındaki 28 yıllık yaş farkı nedeniyle tuhaf anlara sahne oldu.

Düğün görüntüleri sosyal medyada gündem yarattı! Damat kayınpederinden daha yaşlı... "Hangisi damat hangisi kayınpeder?"

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Jiangsu eyaletinde gerçekleştirilen bir düğün töreni, gelin ve damat arasındaki yaş farkı nedeniyle sosyal medyada gündem yarattı. İkilinin arasındaki 28 yıllık yaş farkının yanında bir de damadın kayınpederinden daha büyük olması kafaların karışmasına neden oldu. Düğün görüntülerine sosyal medyadan yorum yağdı.

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Gelin ve babasının sahnede yanyana durduğu anlarda damat kayınpederine 'baba' diyerek seslendi ve kayınpederden gelen 'Böyle deme utanıyorum' tepkisi sosyal medyada karmaşık yorumlara neden oldu.

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir kısmı kendisinden 28 yaş büyük bir adamla maddi çıkarlar nedeniyle evlendiğini söylerken bazıları ise ikilinin arasındaki aşkı savundu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten aralarındaki ilişkiye inanıyorum" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bana gerçek gelmedi" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya düğün
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