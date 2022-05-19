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61 yaşındaki ayrı yaşadığı eşini yürürken gördü, sokakta dehşet saçtı! Akılalmaz 'kıskançlık' savunması

19.05.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de öğle saatlerinde yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. 69 yaşındaki Ş.T. yolda yürürken ayrı yaşadığı eşi Nurel Türkmen'le (61) karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma büyüdü ve Ş.T. sokak ortasında talihsiz kadını defalarca bıçakladı. Gözaltına alınan Ş.T ilk ifadesinde kıskandığı için eşini bıçakladığını söyledi. Türkmen ise hastanede yaşam mücadelesine devam ediyor.

İzmir’in Karabağlar ilçesinde bir kadın, ayrı yaşadığı eşi tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklandı. Ağır yaralanan kadının hastanede yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

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HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Olay, saat 16.00 sıralarında Basın Sitesi Mahallesi Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Nurel Türkmen (61) evinin yakınlarında yürüdüğü esnada bir süredir ayrı yaşadığı eşi Ş.T. (69) ile karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine Ş.T., yanındaki bıçakla ayrı yaşadığı karısını defalarca bıçakladı. Aldığı bıçak darbelerinin etkisiyle talihsiz kadın kanlar içinde kalırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralandığı belirlenen Nurel Türkmen, ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

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KISKANDIĞI İÇİN BIÇAKLAMIŞ

Türkmen’i defalarca bıçaklayan eşi Ş.T. ise, polis tarafından suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. Ş.T.’nin ayrı yaşadığı eşini kıskandığı için aralarında tartışma çıktığı ve bu yüzden eşini bıçakladığı öne sürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)

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kadına şiddet İzmir
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