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7.4 büyüklüğündeki depremden sonra tarihi Gaziantep Kalesi yıkıldı! Son halinin görüntüleri geldi...

06.02.2023 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve çok sayıda ilin etkilendiği 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından tarihi Gaziantep Kalesi'nin de yıkıldığı haberi geldi. Kalenin son haliyle ilgili görüntüler de geldi. Diğer yandan Gaziantep Kalesi'nin yanında bulunan ve 17. yüzyılda inşa edildiği bilinen tarihi Şirvani Camisi'nin kubbesinin de çöktüğü aktarıldı. İşte Gaziantep Kalesi'nin depremden önceki ve sonraki halinin görüntüleri...

Gaziantep Kalesi 7.4'lük depremde yıkıldı! Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinin merkez üssü olduğu ve pek çok ilde hissedilen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Gaziantep Kalesi ile ilgili de bir haber geldi. Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesindeki tarihi Gaziantep Kalesi'nin doğu, güney ve güneydoğu kısımlarında bulunan bazı burçlar, depremin etkisiyle yıkılırken, enkaz yola saçıldı.

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YANINDAKİ İSTİNAT DUVARI DA ÇÖKTÜ

Kalenin etrafındaki demir korkuluklar ise çevredeki kaldırımlara dağıldı. Kalenin yanındaki istinat duvarı da çöktü. Bazı burçlarda ise büyük çatlaklar oluştuğu görüldü.

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KALENİN YANINDAKİ ŞİRVANİ CAMİSİ'NİN KUBBESİ ÇÖKTÜ

Öte yandan, kalenin yanında bulunan ve 17. yüzyılda inşa edildiği belirtilen tarihi Şirvani Camisi'nin kubbesi ile doğu istikametindeki duvarı kısmen çöktü. (AA/DHA)

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İŞTE GAZİANTEP KALESİ'NİN DEPREMDEN ÖNCEKİ HALİ

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Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7,4'lük deprem! Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7,4'lük deprem!

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