7 günde turp gibi yapıyor! Akciğeri temizler cildi bebek gibi yapar...

C vitamini deposu olan turp, birbirinden harika faydalarıyla ön plana çıkıyor. Turp pek çok faydasıyla halk arasında “Turp gibiyim” deyişiyle bilinir. İçerdiği yüksek miktarda E, A, C, K, B6 vitamini, mineral ve lif sayesinde adeta bir besin deposudur. Turpun kırmızı, siyah ve beyaz olmak üzere üç çeşidi vardır.
İçerdiği zengin besin değerleri sayesinde güçlü bir antioksidan görevi gören turp suyu kansere karşı etkili bir üründür.
Böbrek taşı sorununuz varsa günlük Turp suyu tüketimi yapmanız tavsiye edilir.
Sorunlu bir cilt yapınız var ise turp suyu kullanımı yapabilirsiniz. Düzenli turp suyu kullanımı akne ve sivilce gibi sağlık sorunlarını tedavi etmektedir.
İçeriğinde bol miktarda C vitamini barındıran turp suyu akciğerleri ve bronşları temizleyici bir etkiye sahiptir.
Kemiklerin ve dişlerin gereksinim duyduğu kalsiyum ve potasyum ihtiyacının karşılanmasında turp suyu kullanımı oldukça etkilidir.
Düzenli turp suyu tüketimi ile vücutta bulunan serbest radikallerin dengelenmesini sağlayabilirsiniz.
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