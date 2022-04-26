7 günde turp gibi yapıyor! Akciğeri temizler cildi bebek gibi yapar...

C vitamini deposu olan turp, birbirinden harika faydalarıyla ön plana çıkıyor. Turp pek çok faydasıyla halk arasında “Turp gibiyim” deyişiyle bilinir. İçerdiği yüksek miktarda E, A, C, K, B6 vitamini, mineral ve lif sayesinde adeta bir besin deposudur. Turpun kırmızı, siyah ve beyaz olmak üzere üç çeşidi vardır.

KANSERE KARŞI KORUR

İçerdiği zengin besin değerleri sayesinde güçlü bir antioksidan görevi gören turp suyu kansere karşı etkili bir üründür.

BÖBREK TAŞI DÜŞÜRÜLMESİNDE ETKİLİDİR

Böbrek taşı sorununuz varsa günlük Turp suyu tüketimi yapmanız tavsiye edilir.

AKNE VE SİVİLCELERİ ÖNLER

Sorunlu bir cilt yapınız var ise turp suyu kullanımı yapabilirsiniz. Düzenli turp suyu kullanımı akne ve sivilce gibi sağlık sorunlarını tedavi etmektedir.

AKCİĞERİ TEMİZLER

İçeriğinde bol miktarda C vitamini barındıran turp suyu akciğerleri ve bronşları temizleyici bir etkiye sahiptir.

KEMİK VE DİŞLERİ GÜÇLENDİR

Kemiklerin ve dişlerin gereksinim duyduğu kalsiyum ve potasyum ihtiyacının karşılanmasında turp suyu kullanımı oldukça etkilidir.

VÜCUDU DENGELER

Düzenli turp suyu tüketimi ile vücutta bulunan serbest radikallerin dengelenmesini sağlayabilirsiniz.



