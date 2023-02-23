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7 ülkenin büyükelçisi değişti! Resmi Gazete’de yayımlandı…

23.02.2023 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükelçi atamaları ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 7 ülkenin büyükelçisinin değiştiği bugün yayımlanan Resmi Gazete’de duyuruldu. İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bazı büyükelçilerin merkeze alınması ve yeni büyükelçi atamalarına ilişkin o kararın detayları…

7 ülkenin büyükelçisi değişti! Resmi Gazete’de yayımlandı…

Bazı büyükelçilerin merkeze alınması ve yeni büyükelçilerin atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre 7 ülkenin büyükelçisi değişti.

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Büyükelçisi Ümit Yalçın merkeze alınırken yerine Osman Koray Ertaş, İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Derya Örs merkeze alınırken yerine Hicabi Kırlangıç, Gana Cumhuriyeti Büyükelçisi Özlem Gülsün Ergün Ulueren merkeze alınırken yerine Hüseyin Güngör, Portekiz Cumhuriyeti Büyükelçisi Lale Ülker merkeze alınırken yerine Murat Karagöz, Angola Cumhuriyeti Büyükelçisi Alp Ay merkeze alınırken yerine Kazakistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Ufuk Ekici ve Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Yaprak Alp merkeze alınırken yerine Berk Baran atandı.

Ufuk Ekici’nin Angola Büyükelçiliğine atanması sonucu boşalan Kazakistan Büyükelçiliği’ne ise Mustafa Kapucu atandı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Büyükelçi Recep Tayyip Erdoğan

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