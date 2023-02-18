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'7 üzeri depremde bile...' İstanbul'un zemini en sağlam ilçesini işaret etti! Herkesin gözü o sistemde 'Üst katlarda oturanlar...'

18.02.2023 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem felaketinin ardından yapı güvenliği ve deprem izolatörleri bir kez daha gündeme geldi. Şehir hastanesi, köprü, veri merkezi gibi yüksek öncelikli yapılarda uygulanan deprem izolatörleri, Türkiye’de ilk kez Başakşehir’deki bir konut projesinde kullanıldı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, ilçenin İstanbul'da zemini en sağlam ilçelerden olduğunu söyledi. Ayrıca Kartoğlu, izolatörler sayesinde 7 ve üzeri depremde dahi üst katların sarsıntıyı çok daha düşük hissettiğini aktardı.

'7 üzeri depremde bile...' İstanbul'un zemini en sağlam ilçesini işaret etti! Herkesin gözü o sistemde 'Üst katlarda oturanlar...'

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından Türkiye tek yürek oldu. Deprem felaketi, güvenli yapı stokunun önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Deprem bölgesinde yalıtıma sahip, deprem izolatörü yapılarda hasar olmadığı görüldü. Şehir hastanesi, köprü ve veri merkezi gibi yüksek önem arz eden yapılarda uygulanan deprem izolatörleri, Türkiye’de ilk kez Başakşehir’de bir konut projesinde kullanıldı. Türkiye’nin deprem izolatörü ilk konut projesi, Başakşehir Belediyesi garantörlüğünde hayata geçirildi.

7 ve üzeri deprem esnasında bile üst katlar sarsıntıyı çok daha düşük hissediyor

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"ZEMİNİ EN SAĞLAM İLÇELERİN BAŞINDA"

Türkiye’nin aktif deprem fayları üzerinde bulunduğunu belirten Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Başakşehir, İstanbul’da zemini en sağlam ilçelerinin başında geliyor. Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve ağır bir yıkıma neden olan depremlerin ardından yapılan saha incelemelerinde, izolatör sistemiyle inşa edilen yapılarda hiçbir hasarın olmadığı görüldü. Bu sistemi uygulayan ve Başakşehir Belediyesi garantörlüğünde hayata geçirilen Mavera Comfort, Türkiye’nin deprem izolatörlü ilk konut projesi.” dedi.

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"7 VE ÜZERİ DEPREM ESNASINDA BİLE..."

Başkan Kartoğlu, “Deprem izolatörleri, depremin şiddetini en aza indirerek, can ve mal kayıplarının önüne geçilmesinde uygulanan en etkili yöntemlerden biri olarak kabul ediliyor. Böylece 7 ve üzeri deprem esnasında bile üst katlar sarsıntıyı çok daha düşük hissediyor. Şehirlerimizdeki yapıları bu sistemle yenilemek veya yeni yapıları bu sistemle inşa etmemiz, depremlerin yıkıcı etkisini de önlemiş olacak.” ifadesini kullandı. (İHA)

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deprem izolatör

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