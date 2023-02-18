Binaların GBT'si çıkarılıyor 'Burada bir şeyler çıkacak öyle kolay kolay...' Tek tek tespit ediliyor! Karot testi nasıl yapılıyor?

Deprem felaketinin ardından yıkılan binalarla ilgili hızla harekete geçildi. Bir anda çöken ve çok sayıda vatandaşa mezar olan binaların mevzuata uygunluğu soru işareti yaratırken dava süreci öncesi binaların enkazından karot örneği ve demir örneği alınarak testler yapılıyor. Laboratuvarda numunelerin çeşitli açılardan dayanım tespitleri yapıldıktan sonra ise dava sürecine geçilecek. Peki, karot testi nedir? Karot testi nasıl yapılır? İşte tüm merak edilenler...

ATV Haber’de yer alan habere göre, mikrofon uzatılan bir vatandaş “Kafalarına göre kolon kesmeleri… İnşallah hepsinin cezası bulunur” şeklinde konuştu.

Binaların GBT’sinin çıkartılacağı söylenen bir başka vatandaş ise “Kesinlikle usulsüzlük olduğunu düşünüyorum.” dedi.

ENKAZLARDAN NE ALINIYOR?

Enkazlardan ne alındığıyla ilgili soruya denetçi mühendis Hacı Kan, elinde de göstererek “Enkazlardan şu karot numuneleri alınıyor. Ve bu şekilde de çelik demir numuneleri alınıyor” diyerek elindeki bir başka parçayı gösterdi. Kan, “Bunlar Savcılığın belirlediği laboratuvarlara gönderilerek” şeklinde konuştu.

Deprem bölgesinde yaşadıkları evler on binlerce kişiye mezar oldu. Gaziantep merkezde 6 bloklu Ayşe Polat sitesinde yıkıcı depremle 6 bloktan sadece 2 blok ayakta kaldı, 4 blok yerle bir oldu. Burada yaşayanlara evleri mezar oldu. Bu noktadan sonra Savcılık bir soruşturma başlattı. Yıkımın gerçekleştiği alanda enkazdan çıkan parçalar, beton ve demir incelenmek üzere laboratuvarlara gönderildi.

"BURADA BİR ŞEYLER ÇIKACAK"

Yıkılan binanın enkazında mikrofon uzatılan bir vatandaş “Soruşturma olacak. Burada bir şeyler çıkacak. Öyle kolay kolay bu binalar çökmez” ifadelerini kullandı.

KAROT ÖRNEKLERİ ALINDI

Depremle birlikte yerle bir olan binaların enkazlarından kolonlardan karot örnekleri alındı. Bu örnekler savcılığın uygun gördüğü laboratuvarlara getirildi.

Denetçi mühendis Hacı Kan “Alınan karot numuneleri laboratuvarda düzenli bir şekilde kesilip başlıklandıktan sonra preste basınç dayanımları tespit ediliyor.” dedi.

BİNALARIN GBT'Sİ ÇIKARILIYOR

Yani basınç makinelerine karot örnekleri konuluyor, ardından müteahhit binayı yaparken herhangi bir ihmal var mı yok mu, işte buradan çıkan rakam da binanın GBT’siyle ilgili önemli bilgiler veriyor.

Savcılık talimatıyla enkazdan sadece kolonlardan bu karot örnekleri alınmadı. Binanın yapımında kullanılan demir örnekleri de alındı. Bu örnekler de laboratuvarda teste tabii tutuluyor. O testten çıkan rakam da demirlerle ilgili önemli ipucu veriyor. Demir zayıf mı yoksa mevzuata uygun mu kullanılmış, buradan çıkan sonuçla birlikte rapor ediliyor.

Denetçi mühendis Hacı Kan, “Atma, çekme, kopma uzaması gibi dayanımları tespit ediliyor. Burada tespit edilen dayanımlar, standartta istenilen değerleri sağlayıp sağlamadığı konusunda demirin kalitesi ortaya çıkmış oluyor” dedi.

TESTLERDEN SONRA İDDİANAME VE DAVA SÜRECİ

Laboratuvar testleri tamamlandıktan sonra savcılığın hazırladığı iddianame ve dava süreci başlayacak. Gaziantep eski baro başkanı Bektaş Şarklı “Sanığın savunması alındıktan sonra artık mahkeme iddianameye göre ceza, taksirle adam öldürme mi ihmal suretiyle adam öldürme mi, ona göre bir yargılama neticesinde karar verilecek.



