7 yaşındaki kızının ağzını bantlayarak köpek kafesine kilitledi! Kafesi yılbaşı ağacının altına koydu... Korkunç savunma: 'Disipline ihtiyacı vardı'

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinin Houston bölgesinde yaşayan Rose Anderson isimli bir kadın kablolarla bağlayıp ağzını bantladığı 7 yaşındaki bir kızı köpek kafesine kilitlemekle suçlandı. Olaya ilişkin mahkemede ifade veren Anderson, kızı okuldaki davranışları nedeniyle disiplin altına almak istediğini dile getirdi.

Anderson 17 yaşından küçük bir çocuğu yasadışı bir şekilde alıkoymakla suçlandı. Harris County Şerif Ofisi'nin kamuya açık suç kayıtlarına göre, 5.000 dolar (175.976,53 TL) kefaletle Houston'daki bir hapishanede tutuluyor.