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  4. 7 yaşındaki kızının ağzını bantlayarak köpek kafesine kilitledi! Kafesi yılbaşı ağacının altına koydu... Korkunç savunma: 'Disipline ihtiyacı vardı'

7 yaşındaki kızının ağzını bantlayarak köpek kafesine kilitledi! Kafesi yılbaşı ağacının altına koydu... Korkunç savunma: 'Disipline ihtiyacı vardı'

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
25.12.2024 12:53
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinin Houston bölgesinde Rose Anderson isimli bir kadın 7 yaşındaki bir kız çocuğunu ağzını bantlayarak Noel ağacının altındaki bir köpek kafesine kilitlediği iddiasıyla tutuklandı. Kadın mahkemedeki ifadesinde 7 yaşındaki kızın okuldaki davranışları nedeniyle disipline ihtiyacı olduğunu söyledi.

7 yaşındaki kızının ağzını bantlayarak köpek kafesine kilitledi! Kafesi yılbaşı ağacının altına koydu... Korkunç savunma: 'Disipline ihtiyacı vardı'

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinin Houston bölgesinde yaşayan Rose Anderson isimli bir kadın kablolarla bağlayıp ağzını bantladığı 7 yaşındaki bir kızı köpek kafesine kilitlemekle suçlandı. Olaya ilişkin mahkemede ifade veren Anderson, kızı okuldaki davranışları nedeniyle disiplin altına almak istediğini dile getirdi.

Anderson 17 yaşından küçük bir çocuğu yasadışı bir şekilde alıkoymakla suçlandı. Harris County Şerif Ofisi'nin kamuya açık suç kayıtlarına göre, 5.000 dolar (175.976,53 TL) kefaletle Houston'daki bir hapishanede tutuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Teksas amerika birleşik devletleri
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