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  4. 7 yıl sonra setlere dönüyor... Sinem Kobal'ın partneri belli oldu! Yakışıklı oyuncu ile başrolü paylaşacak

7 yıl sonra setlere dönüyor... Sinem Kobal'ın partneri belli oldu! Yakışıklı oyuncu ile başrolü paylaşacak

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
17.07.2024 10:02
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Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile evlenip iki çocuk dünyaya getirdikten sonra oyunculuğa ara veren Sinem Kobal şimdilerde ekrana dönmek için hazırlıklarını sürdürüyor. 7 yıldır setlerden uzak olan ünlü ismin yeni projesi ve partneri belli oldu. Sinem Kobal yakışıklı oyuncu ile başrolü paylaşacak.

7 yıl sonra setlere dönüyor... Sinem Kobal'ın partneri belli oldu! Yakışıklı oyuncu ile başrolü paylaşacak

MYNET-2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturduktan sonra 2020’de Lalin ve 2022’de de Leyla adını verdiği kızlarını kucağına alan Sinem Kobal, son dönemde sosyal medya üzerindeki paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

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Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Sinem Kobal şimdilerde setlere dönmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Sky Films'in yapımcılığını üstlendiği "Her Şeyin Başı Merkür" filmiyle anlaşan ünlü ismin partnerini kim olacağı merak konusuydu.

sinem

YAKIŞIKLI OYUNCUYLA BAŞROLDE

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; güzel oyuncuya senaryosunu Ayşe Balıbey’in yazdığı filmde başrolde eşlik edecek erkek oyuncu da belli oldu. Genç kuşağın başarılı yıldızlarından Alp Navruz filmin başrol karakteri Fırat’a hayat verecek.

alp navruz

Yönetmen koltuğunda Ali Balcı'nın oturduğu “Her Şeyin Başı Merkür” filmin 6 Ağustos’ta sete çıkmayı planlanıyor. Emre Oskay’ın yapımcılığını üstlendiği filmde Sinem Kobal, Sormagir Mahallesi’nde yaşayan ve iş arayan gazetecilik Elif rolüne hayat verecek.

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Alp Navruz Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal
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