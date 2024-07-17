7 yıl sonra setlere dönüyor... Sinem Kobal'ın partneri belli oldu! Yakışıklı oyuncu ile başrolü paylaşacak

MYNET-2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturduktan sonra 2020’de Lalin ve 2022’de de Leyla adını verdiği kızlarını kucağına alan Sinem Kobal, son dönemde sosyal medya üzerindeki paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Sinem Kobal şimdilerde setlere dönmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Sky Films'in yapımcılığını üstlendiği "Her Şeyin Başı Merkür" filmiyle anlaşan ünlü ismin partnerini kim olacağı merak konusuydu.

YAKIŞIKLI OYUNCUYLA BAŞROLDE

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; güzel oyuncuya senaryosunu Ayşe Balıbey’in yazdığı filmde başrolde eşlik edecek erkek oyuncu da belli oldu. Genç kuşağın başarılı yıldızlarından Alp Navruz filmin başrol karakteri Fırat’a hayat verecek.

Yönetmen koltuğunda Ali Balcı'nın oturduğu “Her Şeyin Başı Merkür” filmin 6 Ağustos’ta sete çıkmayı planlanıyor. Emre Oskay’ın yapımcılığını üstlendiği filmde Sinem Kobal, Sormagir Mahallesi’nde yaşayan ve iş arayan gazetecilik Elif rolüne hayat verecek.