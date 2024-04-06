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    4. 70 yaşındaki sevgilisini övmelere doyamadı! Sosyal medyadan tepki çekti... "Limitsiz kredi kartı verdi"

    70 yaşındaki sevgilisini övmelere doyamadı! Sosyal medyadan tepki çekti... "Limitsiz kredi kartı verdi"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    06.04.2024 10:48
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    Model Chloe Amour yaşlı bir erkekle sevgili olmanın haytaına getirdiği olumlu yanlardan söz edince sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı. 70 yaşındaki sevgilisini övmelere doyamayan model, cinsel hayatlarının çok iyi olduğunu söyleyerek sadece onunla parası için birlikte olduğunu iddia edenlere adeta ateş püskürdü.

    Model Chloe Amour kendisinden 43 yaş büyük bir adamla sevgili olduğunda hayatının tamamen değiştiğini ve artık kadınlar kendilerinden yaşça büyük erkeklerle sevgili olması gerektiğine inandığını söyledi. Şu anda 32 yaşında olan model yaşça büyük erkeklere ilgi duyduğunu 20'li yaşlarında fark ettiğini söyledi ve kendisini "güvende hissetmesini" sağlayacak daha olgun erkeklere yönelmeye karar verdi. Sosyal medyadan ilişkilerine dair yaptığı itiraflarla dikkatleri çeken Amour'un sözleri tepkilere de neden oldu.

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    Instagram'da 2.1 milyon takipçisi bulunan model Chloe Amour, "Bir araya geldiğimizde arkadaşlarımız ve ailemizden destek görüyorduk ama yabancılar bize garip bir şekilde bakıyordu. İlk hafta beni pahalı bir mağazaya alışverişe götürdü. İşler ciddileşince ise limitsiz kredi kartı verdi. Dört yıl ara ara yaşadıktan sonra sonunda ayrıldık çünkü artık aynı şeyleri istemediğimi fark ettim. Ancak yaş, ayrılıkta bir etken değildi" dedi.

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    sosyal medya ilişki sorunları
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