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    4. 74 yaşındaki akrabasının evine misafirliğe gitti! Hırsızlık yapıp tecavüz girişiminde bulundu... Sesleri duyan komşuları yardıma koştu

    74 yaşındaki akrabasının evine misafirliğe gitti! Hırsızlık yapıp tecavüz girişiminde bulundu... Sesleri duyan komşuları yardıma koştu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    25.01.2024 10:36 | Son Güncelleme:
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    Isaan eyaletinin Satuek bölgesinde yaşayan 74 yaşındaki akrabasını ziyaret etmek isteyen adam dehşet saçtı. 42 yaşındaki adam akrabasının evinde bir süre oturduktan sonra yaşlı kadının 400 baht (yaklaşık 340 TL) parasını çalıp tecavüz girişiminde bulundu. Yaşlı kadının seslerini duyan komşuları onu kurtararak durumu polise haber verdi.

    MYNET-DIŞ HABERLER Tayland'ta yaşanan hırsızlık ve tecavüz girişimi vakası yerel basının gündemine yerleşti. 74 yaşındaki mağdur Mongpramoon, uzak akrabası Uthen Jampanuan'ın kendisini ziyarete geldiğini ve ona saldırdığını söyleyerek polise şikayetçi oldu. Komşularının tecavüz girişiminden kendisini kurtardığını dile getiren Mongpramoon, akrabası Jampunuan'ın biriktirdiği 400 baht (yaklaşık 340 TL) nakit parayı çaldığını da belirtti.

    SARHOŞ OLDUĞUNU SÖYLEYEREK KENDİSİNİ SAVUNDU

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    Uthen aynı gün sorgulanmak üzere karakola götürüldü ve suçunu itiraf etti. Uthen olay gününden bir gün önce arkadaşlarıyla alkol aldığını ve aynı günde içmeye devam ettiğini dolayısıyla sarhoş olduğunu savundu. Alkolun etkisiyle cinsel istek duyduğunu belirten Uthen akrabasıyla yaşadığı olaydan pişmanlık duyduğunu ve özür dilemek istediğini söyledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    tecavüz Tayland hırsızlık
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