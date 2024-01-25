74 yaşındaki akrabasının evine misafirliğe gitti! Hırsızlık yapıp tecavüz girişiminde bulundu... Sesleri duyan komşuları yardıma koştu

MYNET-DIŞ HABERLER Tayland'ta yaşanan hırsızlık ve tecavüz girişimi vakası yerel basının gündemine yerleşti. 74 yaşındaki mağdur Mongpramoon, uzak akrabası Uthen Jampanuan'ın kendisini ziyarete geldiğini ve ona saldırdığını söyleyerek polise şikayetçi oldu. Komşularının tecavüz girişiminden kendisini kurtardığını dile getiren Mongpramoon, akrabası Jampunuan'ın biriktirdiği 400 baht (yaklaşık 340 TL) nakit parayı çaldığını da belirtti.

SARHOŞ OLDUĞUNU SÖYLEYEREK KENDİSİNİ SAVUNDU

Uthen aynı gün sorgulanmak üzere karakola götürüldü ve suçunu itiraf etti. Uthen olay gününden bir gün önce arkadaşlarıyla alkol aldığını ve aynı günde içmeye devam ettiğini dolayısıyla sarhoş olduğunu savundu. Alkolun etkisiyle cinsel istek duyduğunu belirten Uthen akrabasıyla yaşadığı olaydan pişmanlık duyduğunu ve özür dilemek istediğini söyledi.