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  4. 75 milyon liraya satıyordu! Ajda Pekkan'ın ultra lüks villasını Galatasaray'ın yıldızı Icardi istiyor

75 milyon liraya satıyordu! Ajda Pekkan'ın ultra lüks villasını Galatasaray'ın yıldızı Icardi istiyor

07.11.2022 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem Galatasaray'daki başarılı oyunculuğu hem de Wanda Nara ile özel hayatıyla gündemden düşmeyen Icardi, Ajda Pekkan'ın yıllardır satılamayan lüks villasını istiyor. Zekeriyaköy'deki lüks villanın fiyatını 75 milyon liraya kadar düşüren Pekkan ve Icardi arasında görüşmeler sürüyor.

75 milyon liraya satıyordu! Ajda Pekkan'ın ultra lüks villasını Galatasaray'ın yıldızı Icardi istiyor

Geçtiğimiz hafta kalça kemiğini kırarak sevenlerini korkutan Ajda Pekkan 2 seneye yakın süredir 1.5 dönüm üzerine kurulu olan 6 odası, 2 salonu ve 3 banyosu bulunan lüks villası için alıcı arıyor.

LÜKS VİLLADA YOK YOK!

75 milyon TL istenen villada 24 saat güvenlik, 950 metrekare kullanım alanı ve özel havuz da mevcut. Bu lüks havuza Galatasaray'ın çok konuşulan ismi Icardi talip oldu.

Ekran Alıntısı

Seksi pozlarıyla gündemden düşmeyen karısı Wanda Nara ile yaşadığı sorunlarla da gündemde olan Icardi, Takvim'de yer alan habere göre bu lüks villayı istiyor.

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İddialara göre evin satışıyla ilgili görüşmeler devam ediyormuş.

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Ajda Pekkan Mauro Icardi Oyuncu

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