75 yaşında direk dansçısı! Eleştirilere sert cevap verdi: "Bazı aile üyeleri benimle iletişimi tamamen kesti"

ABD'nin Colorado Springs kentinde yaşayan 75 yaşındaki Stauffet Wise isimli bir kadın koronavirüs pandemisi döneminde iki kedisiyle birlikte evinde yalnız başına yaşıyordu. 2021 yılının Şubat ayında yerel bir gazetede bulunan direk dansıyla ilgili makaleyi okuyan Wise, eğitim almaya karar verdi.

Makalenin uzun süredir hayalini kurduğu direk dansını anlatmasının kendisini teşvik ettiğini söyleyen Wise, "Okuduğumda bile çok heyecanlandım. Yıllardır hayalini kurduğum direk dansı hayalini hatırlattı. İlk başta, 'Bunu yapabilir miyim acaba?' diye düşündüm. Hiç vakit kaybetmeden o hafta bir giriş dersine kaydoldum. Yaşım ve tıbbi geçmişimle bunu başarabileceğimden emin değildim ama sadece başarmakla kalmadım, tamamen bağlandım" dedi.

Evinin salonuna bir direk koyarak pratik yapmaya başladığını dile getiren Wise, "Salonumda direk kurduğum yerde direk dansı yapıyorum ve dersler kaygımla başa çıkmama çok yardımcı oluyor. Çok eğlenceli. Direk dansı topluluğundan büyük destek alıyorum ve yeni numaralar öğrenmekten hoşlanıyorum. Direk numaraları yaparken, zihniniz tamamen yaptığınız şeye odaklanmalı, böylece beyninizde olup biten o kötü şeyler gitmiş olmalı. Konsantre olmalısınız, yoksa tutuşunuzu kaybedebilir, yanlış bacağı veya eli bırakabilir ve yere düşebilirsiniz." diye konuştu.

"KLİŞELERİ YIKIYORUM"

Belirli bir yaşın üzerindeki kişilerin direk dansı yapamayacağına dair herhangi bir kural olmadığını dile getiren Wise, "Klişeleri yıkıyorum. Yeni bir şey denemekten çekinenlere, özellikle de hayatlarının ilerleyen dönemlerinde, tavsiyem bunu yapmaları. Bazı aile üyeleri benimle iletişimi tamamen kesti. Hiç çocuğum olmadı ama beni gerçekten destekleyen iki üvey torunum var. Aynı sebepten dolayı bazı arkadaşlarım da benden uzaklaştı. Arkadaşlarımın %95'i destekliyor. Halkın %99'u olumlu" dedi.