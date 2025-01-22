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  4. 76 kişiye mezar olmuştu! Grand Kartal Otel'in ortağından tepki çeken açıklama! 'Biz de oteldeydik canımızı zor kurtardık' dedi hesabını kapattı!

76 kişiye mezar olmuştu! Grand Kartal Otel'in ortağından tepki çeken açıklama! 'Biz de oteldeydik canımızı zor kurtardık' dedi hesabını kapattı!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
22.01.2025 17:40
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Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetmişti. Gözlerin çevrildiği otel sahiplerinden biri olan Ceyda Hacıbekiroğlu sosyal medya hesabında açıklama yaptı. Tepki çeken sözlerinin ardından ise hesabını kapattı.

76 kişiye mezar olmuştu! Grand Kartal Otel'in ortağından tepki çeken açıklama! 'Biz de oteldeydik canımızı zor kurtardık' dedi hesabını kapattı!

Türkiye, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'den gelen yangın haberiyle kan dondurucu birsabaha uyandı. Yüzde 90 doluluktaki otelde çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirdi. Geride kalanlar ise yas tutarken diğer yandan oteldeki ihmalleri tartışıyor.

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Gözler ise Grand Kartal Otel yetkililerine çevrildi. Korkunç olayın yaşandığı Grand Kartal Otel'in sosyal medya hesabından ilk açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Bugün otelimizde meydana gelen yangın nedeniyle yastayız. Hayatını kaybeden misafirlerimize ve ekip arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bu elim olay hepimizi o kadar derinden sarsmıştır ki tarif edemiyoruz. Ailemizin fertleri, çocuklarımız, torunlarımız, arkadaşlarımız, iş arkadaşlarımız da otelde bulunduğu için bu acıyı en yoğun şekilde yaşadık ve yaşıyoruz. Olayın tüm boyutlarının aydınlatılması için yetkililerle iş birliği içindeyiz. Yaşanan kayıplar nedeniyle çok üzgünüz ve bu acıyı yürekten paylaştığımızı bilmenizi isteriz. Saygılarımızla, Grand Kartal Otel" denildi.

HİSSEDARDAN AÇIKLAMA: "BİZ DE OTELDEYDİK"

Otel hissedarlarından biri olan Ceyda Hacıbekiroğlu da sosyal medya hesabında bir açıklama yayınladı. İlk paylaşımında "Otel sahipleri olarak biz de oradaydık. Çocuklarımızla birlikte bunu yaşadık. Ben camı kırarak çatıya çıktım ve çocuklarımı bu şekilde çıkardım. Çıktığımda ellerim kan ve cam içindeydi. Ablamlar kızlarını dumanların arasından çıkardılar. Annem de çatıya çıkarak kurtuldu. Bizim de kaybettiğimiz arkadaşlarımız var. Acımız çok büyük. Herkesten hassasiyet bekliyoruz. Başımız sağ olsun..." ifadelerini kullandı.

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"YANGIN MERDİVENİ VAR"

Ardından ise "Son olarak; Yangın merdiveni var. 2 adet var. Tabiki tahtadan değil bu yangın merdiveni! Fakat yangın ve dumanlar koridordan geldiği için odanın kapısını açamadık! Kapının altından duman geliyordu, koridora koşmak ne mümkün! Bizi ailecek bilen herkes bir cana zarar gelmesin diye her şeyi yapacağımızı bilir. Arkadaşlarımdan kurtulanlar da var. Aynı katta kaldığım kaybettiğim arkadaşım da var. Bu acı olayı birlikte yaşadığımız, etkilenen çocuklarımız da var. Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz. Başımız sağ olsun.” dedi. Hacıbekiroğlu'nun bu paylaşımı ise tepkiyle karşılandı. Daha sonra ise hesabını kapattı.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bolu Grand Kartal Otel
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