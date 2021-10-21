79 milyondan fazla kişi bu görüntüye kilitlendi! Dev yılan vinçle kaldırıldı

TikTok'ta 79 milyonu aşkın insan tarafından izlenen videoda vinç tarafından kaldırılan yılan dehşete düşürdü. Akıllara durgunluk veren bir boyutta olduğu görülen yılanın vinçte asılı durmasına rağmen hala yere değdiği gözlendi.

BAGAJA KONULDU

Ormanı temizlemeye gelen işçiler tarafından bulunan devasa hayvanın bulunduğu yerden alınarak bir araba bagajına konulma anları da dikkat çekti. Videoda hangi yılan türünün gösterildiği belli değil ama ölümcül boa yılanının Karayip adasına özgü olduğu biliniyor.

Sosyal medya kullanıcıları arasında yorum yağmuruna tutulan hayvanın yılan değil adeta bir dinozor olduğu söylenirken, kullanıcılar, ''bu dünyanın en büyük yılanı'' şeklinde yorumda bulundular.



