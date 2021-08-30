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  4. Avustralyalı yılan avcısının korku dolu anları! Ok gibi yerinden fırladı

Avustralyalı yılan avcısının korku dolu anları! Ok gibi yerinden fırladı

30.08.2021 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya'da fare kapanına sıkışan bir yılanı kurtarması için çağrılan yılan avcısı Stuart McKenzie, yılanın ani hareketi sonrası korku dolu anlar yaşadı. Ölümcül kırmızı karınlı yılan olarak bilinen hayvanın saldırısından son anda kurtulan Stuart, o anları "Yüzümden yaklaşık 10 santimetre uzaklıktaydı bu korkunç'' şeklinde tanımladı.

Avustralyalı yılan avcısının korku dolu anları! Ok gibi yerinden fırladı

TikTok'ta sunnycoastsnakecatchers olarak bilinen Stuart McKenzie, bir fare kapanına sıkışmış yılanı yakalamak için Avustralya'nın kuzeydoğusundaki Yandina kasabasındaki bulunan bir iş yerine gitti.

Ancak ölümcül kırmızı karınlı kara yılanını fare kapanından kurtarıp yanında getirdiği çantaya koyduğu sırada korku dolu anlar yaşadı. Olay yerine gelen yılan avcısı bütün ekipmanlarıyla yılanı oradan güvenli bir şekilde çıkartıp koyacağı sırada yılan bir anda yüzüne doğru saldırdı.

Kendini yerden 10 santimetre yukarıya fırlatan yılan, Stuart'ın ani refleksi sayesinde çantaya konuldu ancak avcının korku dolu surat ifadesi dikkat çekti.

@sunnycoastsnakecatchers

Red Belly almost bites me in the face ##snakecatcher ##snake ##reptile ##wildlife ##animal ##australia ##nature ##closecall ##venomous ##blacksnake ##rescue ##wow

♬ original sound - Stuart McKenzie

''PANZEHİR TAŞIMIYORUZ''

Video yayımlandıktan sonra altına gelen yorumlarda, yılanlara karşı panzehir taşıyıp taşımadıkları da soruldu. McKenzie bu soruyu, ''Hayır taşımıyoruz. Hatta biz de diğer insanlar gibi hareketsiz kalıp yılan ısırığının üzerini bandajlayıp, ambulans çağırmak zorundayız'' şeklinde cevapladı.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya
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