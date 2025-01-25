8 ay boyunca sadece peynir, dana eti ve tereyağı yedi! Şoke edici yan etkilerini gösterdi... Sosyal medya onu konuşuyor

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde yaşayan ismi açıklanmayan 40 yaşındaki bir adam 8 ay boyunca etobur bir diyet uyguladı. Günlük beslenmesini birer parça tereyağı, 6-9 kilo peynir ve hamburger köftesi oluşturdu. Sonunda ise ellerinde, kollarında ve ayaklarında sarımsı bezeler oluşması üzerine adam hastaneye başvurmak zorunda kaldı.

CİLDİNDE YAN ETKİLER ORTAYA ÇIKTI

Adam, tam yağlı ve hayvansal gıdalara geçtikten sonra kilo verdiğini ve enerji seviyelerinde ve bilişsel işlevlerinde belirgin iyileşmeler gördüğünü iddia etti. Ancak adamın cildi bu diyete tepkiler vermeye başladı. Tedavi görmeden bir ay boyunca vücudunda ağrısız ama sarı bir akıntıdan oluşan bezeler meydana geldi.

Kardiyologlar adama, kandaki yüksek kolesterol seviyeleri veya diğer yağlardan kaynaklanan bir durum olan ksantelazma teşhisi koydu. Ksantelazma vakalarında, aşırı lipitler kan damarlarından sızar ve lokalize lipit birikintileri oluşturur.