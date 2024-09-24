8 yaşındaki oğlunu ve 4 yaşındaki kızını köpek tasmasıyla asarak öldürdü! Cani annenin diğer çocuğu gözyaşları içinde anlattı: "Artık onu annem olarak görmüyorum"

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan 41 yaşındaki Lisa Snyder, iki çocuğunu köpek tasmasıyla evinin bodrumda asarak öldürdü. Anne savunmasında 8 yaşındaki oğlu Connor'ın okulda zorbalığa uğradığını ve intihar tehditleri savurduğunu iddia etti.

Mirror US'in haberine göre, adli tabip her iki çocuğun da asılarak öldürüldüğüne karar verdi ve ölümleri cinayet olarak niteledi.

Lisa'nın 22 yaşındaki oğlu Owen Synder, Salı günü cinayetler hakkında konuşmak üzere kürsüye çıktı ve mahkemedeki ifadesinde gözyaşlarına hakim olamayarak "Artık onu annem olarak görmüyorum" dedi.