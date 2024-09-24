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  4. 8 yaşındaki oğlunu ve 4 yaşındaki kızını köpek tasmasıyla asarak öldürdü! Cani annenin diğer çocuğu gözyaşları içinde anlattı: "Artık onu annem olarak görmüyorum"

8 yaşındaki oğlunu ve 4 yaşındaki kızını köpek tasmasıyla asarak öldürdü! Cani annenin diğer çocuğu gözyaşları içinde anlattı: "Artık onu annem olarak görmüyorum"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
24.09.2024 11:35
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde 41 yaşındaki Lisa Snyder, evinin bodrumunda 8 yaşındaki oğlu Connor ve 4 yaşındaki Brinley'i öldürmekle suçlandı. Cani anne çocuklarını köpek tasmasıyla asarak öldürdü. Çocuklar, yaşam destek ünitesinden çıkarıldıktan üç gün sonra trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Lisa'nın 22 yaşındaki oğlu Owen Synder mahkemedeki ifadesinde olaya ilişkin olarak gözyaşları içinde açıklama yaptı.

8 yaşındaki oğlunu ve 4 yaşındaki kızını köpek tasmasıyla asarak öldürdü! Cani annenin diğer çocuğu gözyaşları içinde anlattı: "Artık onu annem olarak görmüyorum"

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan 41 yaşındaki Lisa Snyder, iki çocuğunu köpek tasmasıyla evinin bodrumda asarak öldürdü. Anne savunmasında 8 yaşındaki oğlu Connor'ın okulda zorbalığa uğradığını ve intihar tehditleri savurduğunu iddia etti.

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Mirror US'in haberine göre, adli tabip her iki çocuğun da asılarak öldürüldüğüne karar verdi ve ölümleri cinayet olarak niteledi.

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Lisa'nın 22 yaşındaki oğlu Owen Synder, Salı günü cinayetler hakkında konuşmak üzere kürsüye çıktı ve mahkemedeki ifadesinde gözyaşlarına hakim olamayarak "Artık onu annem olarak görmüyorum" dedi.

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