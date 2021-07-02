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  4. 8 yıldır kayıptı! Yasak aşk nedeniyle öldürülüp ormana atıldığı ortaya çıktı

8 yıldır kayıptı! Yasak aşk nedeniyle öldürülüp ormana atıldığı ortaya çıktı

02.07.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2013 yılından beri kayıp olan Nusret Vardar'ın gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen kuzeninin kocası ve akrabaları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

8 yıldır kayıptı! Yasak aşk nedeniyle öldürülüp ormana atıldığı ortaya çıktı

26 Haziran 2013'te oğlu Nusret Vardar'dan haber alamayan Mehmet Vardar, Diyarbakır'da polise giderek kayıp ihbarında bulundu. İstanbul'da işçi olarak çalıştığı belirtilen Nusret Vardar'ı bulmak için çalışma başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kamera görüntülerini inceledi. Ekipler, Şişli'de çalıştığı inşaatın önünden Nusret Vardar'ın akrabası olan Hüseyin T. (36), Celal T. (28), Mehmet T.'nin (24) bulunduğu otomobile bindiğini belirledi. 8 yıllık takip sonucu, 3 şüphelinin Nusret Vardar'ı Diyarbakır'a götürmek için yola çıktıkları, fakat yol üzerinde Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir ormanlık alanda başından tabancayla vurarak öldürdüğünü ve cesedi gömmeden olay yerinden ayrıldıkları tespit etti.

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Polisin yaptığı görüşmeler ve tanık ifadeleri sonucu, Nusret Vardar'ın evli olan kuzeniyle gizli gönül ilişkisi yaşadığı ve bunu öğrenen kadının kocası ve akrabalarının Nusret Vardar'ı öldürdüğü belirlendi. Kadının kocasının, kayınpederinin, amcasının ve kuzenlerinin de bulunduğu toplam 7 şüpheli suçlarını itiraf etti. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yer göstermesiyle olay yeri Hendek ilçesinde, polis ekipleri Nusret Vardar'ın cesedini arama çalışması başlattı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Diyarbakır Sakarya
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