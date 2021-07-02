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Elmalı davasında annenin skandal paylaşımıyla ilgili yeni gelişme

02.07.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elmalı davası sanığı anne M. A.'nın sosyal medya hesabı, istismara uğradığı iddia edilen iki çocuğun isimlerinin açıkça yer aldığı raporları paylaşmasının ardından kapatıldı.

Elmalı davasında annenin skandal paylaşımıyla ilgili yeni gelişme

Antalya Elmalı'da iki çocuğun annesi ve üvey babası tarafından istismara uğradığı iddiası gündemdeki yerini koruyor.

Anne M. A., kendini savunurken Twitter hesabından olayla ilgili raporları paylaşmıştı. Paylaşımda 7 ve 10 yaşındaki çocukların isimleri de açıkça yer almıştı.

Türkiye Barolar Birliği'nin başvurusu üzerine harekete geçen Ankara Nöbetçi 8'inci Sulh Ceza Hakimliği, M.A'nın sosyal medya hesabına erişim engeli kararı aldı.

Skandal paylaşımın ardından alınan kararla hesap kısa süre içinde kapatıldı.

ÇOCUKLARI İFŞA ETTİ

İki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan anne M.A.'nın ve üvey baba R.A.'nın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılması kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

Suçlamaların odağındaki iki zanlı, dün bir çok internet sitesi ve TV kanalında kendilerini savunmuştu. Anne iki çocuğun isminin yer aldığı raporları paylaşarak haklarındaki iddiaları yalanlamaya çalışmıştı.

merve

DEVLET KORUMASI

Öte yandan iki çocuk devlet korumasına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, devlet koruması talebinin mahkeme tarafından kabul edildiği duyuruldu. Açıklamada, "Çocuklarımıza, Bakanlığımıza bağlı bir kuruluşta sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanı sağlayacağız" denildi.

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CİNSEL İSTİSMAR ÇİZİMLERDE

Soruşturma kapsamında cinsel istismara uğradığı öne sürülen çocukların psikolog eşliğinde ifadeleri alınmıştı.

Çocuklar yaşadıkları istismarı, deftere yaptıkları çizimlerle de anlatmaya çalıştı. Çocukların yaptıkları bu resimler de soruşturma dosyasına girmişti.

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Anahtar Kelimeler:
antalya cinsel istismar
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