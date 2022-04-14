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8 yıllık eşinden tek celsede boşanan Fırat Tanış'ın yeni sevgilisi tanıdık çıktı

14.04.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 yıllık eşi Kübra Tanış'tan ani bir kararla boşanan Aziz dizisinin Mösyö Pierre'i Fırat Tanış yeni aşka yelken açtı. Fırat Tanış'ın piyanist ve besteci İklim Tamkan ile aşk yaşadığı iddiası gündeme geldi. İkili geçtiğimiz gün birlikte görüntülenmişti.

8 yıllık eşinden tek celsede boşanan Fırat Tanış'ın yeni sevgilisi tanıdık çıktı

Bir süre önce 8 yıllık evliliğini bitiren Fırat Tanış yeni bir aşka yelken açtı. 8 yıllık eşi Kübra Tanış'tan boşanan Aziz dizisinin Mösyö Pierre'i Fırat Tanış'ın yeni sevgilisi tanıdık çıktı. SnobMagazin'de yer alan Arif Hür'ün yazısında ikilinin ünlü piyanistle Tanış'ın aşk yaşadığı iddia edildi.

Arif Hür'ün dikkat çeken o yazısında şu sözlere yer verildi:
"Geçtiğimiz şubat ayında 8 yıllık eşi Kübra Tanış'tan boşanan Aziz dizisinin Mösyö Pierre'i Fırat Tanış, geçtiğimiz günlerde Etiler'de sarışın bir kadınla görüntülendi. Ünlü oyuncu, kız arkadaşının ismini açıklamadı. Haliyle sarışın güzelin kim olduğu merak konusu oldu. Edindiğim bilgiye göre; Fırat Tanış'ın yanındaki gizemli sarışın piyanist ve besteci İklim Tamkan...

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ARKADAŞLIK AŞKA DÖNDÜ

Aslında Fırat Tanış ile İklim Tamkan ikilisini ilk kez 2020 yılında yan yana görmüştük... Fırat Tanış, 2020 yılında Behçet Necatigil şiiri 'Solgun Bir Gül Dokununca'yı seslendirmişti. Piyanoda ise İklim Tamkan yer almıştı.

Müzikal anlamda işbirliği yapan Tanış ile Tamkan'ın arkadaşlığının aşka dönüştüğü iddia ediliyor..."

Tamkan ve Tanış henüz bu iddialara yanıt vermedi.

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Anahtar Kelimeler:
Fırat Tanış
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