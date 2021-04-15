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8 yıllık esnaf ve çalışanını 'hırsız' sanıp darp ettiler!

15.04.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da sokakta kimliği belirsiz kişiler tarafından hırsız sanılan esnaf ve elemanı feci şekilde darp edildi. 8 yıldır aynı bölgede esnaf olduğunu söyleyen darp edilen vatandaş, 10 dakika boyunca saldırıya uğradığını söyledi. Polis, şüphelileri tespit etmek için çalışma başlattı.

8 yıllık esnaf ve çalışanını 'hırsız' sanıp darp ettiler!

Olay, Yavuzselim Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, konfeksiyon atölyesi bulunan F.H. (36) ve çalışanı A.F. (31), iş çıkışı sokakta yürüdükleri esnada kimliği meçhul 3 kişi tarafından durduruldu. İddiaya göre "Siz hırsız mısınız, burada neden geziyorsunuz?" diyen 3 kişi, F.H. ile A.F.’yı darp etmeye başladı.

10 DAKİKA BOYUNCA SALDIRDILAR

Yaklaşık 10 dakika boyunca F.H. ile A.F.’yi feci şekilde darp eden şüpheliler, kaçarak kayıplara karıştı. Vatandaşların ihbarı üzerin olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri acılar içerisinde yerde kıvranan F.H. ile A.F.’yi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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'8 YILDIR BURADA ESNAFIM, 'HIRSIZ' DİYE SALDIRDILAR'

Yerde acıylar içinde yatan F.H., ''Benim çoluk çocuğum var. 8 yıldır burada esnafım. Hırsızsınız diye bize saldırdılar'' diye konuştu.

Polis ekipleri, şüphelileri tespit etmek için soruşturma başlattı.

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İHA

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