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80 milyonluk vurgunda flaş gelişme! 'Süperstar' Alev'in develerine el koyuldu…

25.04.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum’da yaşanan 80 milyonluk dolandırıcılık olayında yeni gelişme yaşandı. Kar payı vaadiyle insanları kandırdığı öne sürülen 'Süperstar' lakaplı Alev Y.'nin banka hesapları bloke edildi, 2 milyon liraya satın aldığı 3 devesine de el koyuldu. Öte yandan operasyondaki gözaltı sayısı da 6’ya yükseldi…

80 milyonluk vurgunda flaş gelişme! 'Süperstar' Alev'in develerine el koyuldu…

Son dakika haberleri: Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kar payı vaadiyle birçok kişiden 80 milyon lira topladığı ileri sürülen firmanın sahibi 'Süperstar' lakaplı Alev Y.'nin banka hesapları bloke edildi, 2 milyon liraya satın aldığı 3 devesine de el koyuldu.

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Bodrum'da emlak kiralama ve inşaat işleri yapan firmanın sahibi Alev Y., birçok kişiden para toplayıp, kiraladıkları evlerden kar payı vereceği yalanını söyledi. İddiaya göre, satışlardan yüzde 35 civarı kardan pay veren firma, bir süre düzenli olarak ödeme yaptı. İlerleyen süreçte firma, kimseye herhangi bir ödeme yapmamaya başladı. Ödemesini alamayan kişiler, polise giderek şikayetçi oldu. 50 kişinin şikayetçi olduğu olay ile ilgili inceleme başlatıldı. Ayrıca mağdurlardan 3'ünün de savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Mağdurlar, firmanın 800 kişiden 80 milyon lira topladığını iddia etti.

Muğla'da dudak uçuklatan vurgun! 'Süperstar' gözaltına alındıMuğla'da dudak uçuklatan vurgun! 'Süperstar' gözaltına alındı

GÖZALTI SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda firmanın sahibi Alev Y., babası Sinan Y., annesi Mesude Y., arkadaşı Gökhan G. ve Cahit G., gözaltına alındı. Mağdur olduğu iddiasıyla gazetecilere açıklama yapan firmanın eski çalışanı Deniz Y. de sabah saatlerinde gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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Öte yandan 'Süperstar' lakaplı Alev Y.'nin banka hesapları bloke edildi, gayrimenkul ve araçlarına şerh koyuldu. Alev Y.'nin suçtan elde ettiği gelirle 2 milyon liraya satın aldığı ileri sürülen 3 devesine de el koyuldu.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Bodrum
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