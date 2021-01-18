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  4. 81 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş aşı açıklaması

81 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş aşı açıklaması

18.01.2021 22:21 | Son Güncelleme:
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81 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılama çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık çalışanlarımızdan 830 bin kişi aşının ilk dozunu oldu. Dünyadaki en hızlı uygulamalardan birini gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı. Bakan Koca ayrıca yarından itibaren huzurevinde kalanlar, onların bakımını yapan kişiler ve 90 yaş üzeri vatandaşların yarından itibaren aşılanacağını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması şu şekilde:

"81 ilimizin sağlık müdürleri ile aşı programımızı değerlendirdik. Sağlık çalışanlarımızdan 830 bin kişi aşının ilk dozunu oldu. Dünyadaki en hızlı uygulamalardan birini gerçekleştirdik. Program takvimine göre sağlık çalışanları çarşamba gününe kadar aşılanmaya devam edilecek."

"İKİNCİ ADIMA GEÇİYORUZ"

Bakan Koca ayrıca, "Aşılama programının 1. aşamasının 2. adımına geçiyoruz. Yarından itibaren Huzurevleri ve Bakımevlerinde kalanlar ile bu vatandaşlarımızın bakımından sorumlu kişilerin aşılanmasına başlanacak. Aynı zamanda 90 yaş üzeri vatandaşlarımız için de program yarın başlıyor." ifadelerini kullandı.

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