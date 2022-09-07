9 aylık hamile Gupse Özay'dan yeni paylaşım! Yorum yağdı

Deliha film setinde tanışan ve birbirine aşık olan Barış Arduç ve Gupse Özay çifti 6 yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de nikah masasına taşıdı. Sevilen çiftten geçtiğimiz haftalarda müjdeli haber gelmişti. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan çiftin bebek bekledikleri ve Gupse Özay'ın hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

Gupse Özay'ın karnı burnunda ilk pozu sosyal medyada ilgi odağı olmuştu. Gupse Özay ve Barış Arduç çiftinin bebeklerinin cinsiyeti ise kız olarak açıklanmıştı.

Anne olmak için gün sayan 9 aylık hamile Gupse Özay karnı burnunda yeni pozunu paylaştı.

Köpeğiyle poz veren Gupse Özay, paylaşımına ise, "Ablacılık" notunu düştü. Özay'ın bu karesine beğeni yağdı.



