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9 aylık hamile Gupse Özay'dan yeni paylaşım! Yorum yağdı

07.09.2022 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deliha film setinde tanışan Barış Arduç ile Gupse Özay çifti 6 yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de nikah masasına taşımıştı. Ünlü oyuncu Gupse Özay ile Barış Arduç şimdilerde bebek bekliyor. Gupse Özay 9 aylık hamile. Kız bebek beklediklerini açıklayan Gupse Özay, Instagram hesabından yeni karelerini yayınladı.

9 aylık hamile Gupse Özay'dan yeni paylaşım! Yorum yağdı

Deliha film setinde tanışan ve birbirine aşık olan Barış Arduç ve Gupse Özay çifti 6 yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de nikah masasına taşıdı. Sevilen çiftten geçtiğimiz haftalarda müjdeli haber gelmişti. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan çiftin bebek bekledikleri ve Gupse Özay'ın hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

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Gupse Özay'ın karnı burnunda ilk pozu sosyal medyada ilgi odağı olmuştu. Gupse Özay ve Barış Arduç çiftinin bebeklerinin cinsiyeti ise kız olarak açıklanmıştı.

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Anne olmak için gün sayan 9 aylık hamile Gupse Özay karnı burnunda yeni pozunu paylaştı.

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Köpeğiyle poz veren Gupse Özay, paylaşımına ise, "Ablacılık" notunu düştü. Özay'ın bu karesine beğeni yağdı.

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