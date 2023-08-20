MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 90'lı yıllara damga vurmuştu! Zirvedeyken her şeyi bırakan Begüm Özbek'in son hali

90'lı yıllara damga vurmuştu! Zirvedeyken her şeyi bırakan Begüm Özbek'in son hali

20.08.2023 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1990'lı yıllarda podyumlarda fırtınalar estiren Begüm Özbek mesleğini zirvesinde her şeyi bırakıp yurt dışına çıkmıştı. 2012'de Türkiye'ye kesin dönüş yapan güzel manken yıllara meydan okuyor. İşte Özbek'in son hali...

90'ların en gözde mankenlerinden Begüm Özbek, 2000'lerin başında kariyerini noktalayıp Amerika'ya yerleşmiş ve orada yıllarca otellerde çalışıp müdürlük yapmıştı.

Eski manken şimdilerde yoga eğitmenliği yaparak bambaşka bir hayat sürüyor. Mesleğinin zirvesinde her şeyi elinin tersiyle iten güzel isim yıllar sonra ülkeye de dönüş yapmıştı.

Ekran Alıntısı

2013 yılında yogaya başlayan model eğitmen olmak için de 2017'de Hindistan'a gitmiş ve eğitmen olarak da ülkeye dönüş yapmış. Begüm Özbek bir otelde misafir ilişkileri müdürü olarak çalışırken yoga eğitmenliği de yapıyor. Özbek ayrıca sokak hayvanları için de mücadele ediyor.

1

Dönemin Başbakanı Tansu Çiller'in oğlu Mert Çiller ile yaşadığı aşkla uzun süre gündemde kalan model Begüm Özbek son haliyle dikkat çekti. Yıllara meydan okuyan güzel modelin son haline beğeni yağdı.

2

3578517_49fa8515614a46b105c1772cf539c02a_640x640

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski hali gündem oldu! Estetik itirafıEski hali gündem oldu! Estetik itirafı
Bihter filminin Firdevs Yöreoğlu'su tatilde! Pozuna yorum yağdıBihter filminin Firdevs Yöreoğlu'su tatilde! Pozuna yorum yağdı
'İkon' tarzı gündemde! Külotlu çorabın üzerine...'İkon' tarzı gündemde! Külotlu çorabın üzerine...
Anahtar Kelimeler:
Begüm Özbek Manken

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Patlama anı kamerada! 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Patlama anı kamerada! 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

15 yaşındaki öğrencisiyle karısının ilişkisini öğrendi

15 yaşındaki öğrencisiyle karısının ilişkisini öğrendi

Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

Yenilikçi tasarım, yüksek kalite! Seyahat severlerin bir numaralı tercihi

Yenilikçi tasarım, yüksek kalite! Seyahat severlerin bir numaralı tercihi

Günün Videosu

Eskişehirli dalgıçlar denizin 12 metre altında halay çekti
Eskişehirli dalgıçlar denizin 12 metre altında halay çekti
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.