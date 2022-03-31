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94. Oscar Ödüllerinde Will Smith, Chris Rock'a tokat atmıştı! Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden açıklama

31.03.2022 06:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de bu yıl 94. kez düzenlenen Oscar Ödülleri'nde ünlü oyuncu Will Smith, sunucu Chris Rock'a tokat atmıştı. Will Smith'in bu davranışı Oscar Ödülleri'ne damga vururken Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden de açıklama geldi. Yapılan açıklamada oyuncunun olay sonrasında salondan ayrılmasının istendiği ancak Smith'in bunu reddettiği vurgulandı.

ABD'de düzenlenen 94. Oscar Ödülleri'nde ünlü oyuncu Will Smith, sahneye çıkarak sunucu Chris Rock'a tokat atıp "Karımın adını ağzına alma" diye bağırmıştı. Smith'in Rock'a attığı tokat törene damga vururken olay, dünyada tartışma konusu oldu. Konuyla ilgili olarak Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden yapılan açıklamada oyuncunun olay sonrasında salondan ayrılmasının istendiği ancak Smith'in bunu reddettiği vurgulandı.

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"TRAVMATİK BİR OLAYDI"

Akademi'nin yönetim kurulundan yapılan açıklamada, 94. Akademi Ödülleri töreninde, eşi Jada Pinkett Smith'e yaptığı şaka nedeniyle komedyen sunucu Rock'ı tokatlayan Will Smith'le ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bay Smith'in 94. Oscar gecesindeki eylemleri derinden sarsıcı, travmatik bir olaydı. Bay Rock, sahnemizde yaşadıkların için senden özür dileriz ve o andaki sabrın için teşekkür ederiz. Ayrıca, yaşananlar için adaylarımızdan, misafirlerimizden ve izleyicilerimizden özür dileriz."

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SMITH REDDETTİ

Açıklamada, oyuncunun olay sonrasında salondan ayrılmasının istendiği ancak Smith'in bunu reddettiği vurgulandı.

Davranış standartlarını ihlal ettiği için Smith aleyhine disiplin soruşturması başlatmak için bir araya gelen Kurul'un, siyahi oyuncunun disiplin cezasını askıya almak, oyuncuyu ihraç etmek veya diğer bir yaptırım arasında seçim yapacağı belirtilen açıklamada, yönetim kurulunun 18 Nisan'da tekrar toplanıncaya kadar Smith'in kendisini yazılı savunma hakkına sahip olduğu kaydedildi.

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NE OLMUŞTU?

  1. Akademi Ödülleri töreninde komedyen sunucu Chris Rock, Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in saçkıran rahatsızlığını espri konusu yapınca siyahi oyuncu sinirle sahneye gelerek Rock'a tokat atmış ve "karımın adını ağzına alma" diye bağırmıştı.

Rock, tokat yedikten sonra soğukkanlılığını korumuş ve Los Angeles Polis Departmanına göre, suçlamada bulunmayı reddetmişti.

Akademi'nin pazartesi yaptığı ilk kınama açıklamasından sonra oyuncu Smith de sunucu Rock başta olmak üzere herkesten özür dilediğini yazılı bir açıklamayla duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Will Smith
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