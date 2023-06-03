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  4. 97 yaşındaki kadını kızı ormanda bırakıp kaçtı! Tüm gece yağmurda ıslanan kadını torunları böyle kurtardı

97 yaşındaki kadını kızı ormanda bırakıp kaçtı! Tüm gece yağmurda ıslanan kadını torunları böyle kurtardı

03.06.2023 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayland'ın güneyindeki Ranong eyaletinde 97 yaşındaki bir kadın kendi kızı tarafından yağmurda yolun ortasına terk edildi. Yolun kenarından ormanlık alana sürünerek çıkmayı başaran kadın yağmur altında tek başına geçirdiği gecenin ardından torunları tarafından bulundu.

97 yaşındaki kadını kızı ormanda bırakıp kaçtı! Tüm gece yağmurda ıslanan kadını torunları böyle kurtardı

Tayland'ın güneyindeki Ranong eyaletindeki ormanlık alandaki bir yolda bırakılan 97 yaşındaki ismi açıklanmayan kadın 24 saatin sonunda torunları tarafından bulundu. Güvenlik kamerası görüntülerinde yaşlı kadının bir arabadan zorla atıldığı anlar yer aldı. Kadının ifadesine göre olay günü kendisini bırakan aracın sahibi kızıydı.

BIRAKIP EVİNE GERİ DÖNDÜ

97 yaşındaki kadının bir yıldır yanında yaşadığı kızı evlerine 50 metre uzaklıktaki ormanlık alana annesini bırakarak evine geri döndü. Olayın polis tarafından tespit edilmesinden sonra yaşlı kadının diğer çocuklarına haber verildi.

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Yaşlı kadının vücudunda, zorla tutulduğunu düşündüren morluklar vardı. İfadesinde kızı tarafından kötü muameleye maruz kaldığını söyleyen yaşlı kadın torunlarından biri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis olaya ilişkin olarak soruşturmasını derinleştirdiğini ifade etti.

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Tayland orman yaşlı kadın

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