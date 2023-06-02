Ev sahibi ve kiracısı birbirine girdi! “Evimde fuhuş yapıyorsunuz” diyerek saldırdı... Tokat attı, arabasını parçaladı

Evlerin kiraladığı bir uygulama üzerinden mülkünü başka kişilere kiralayan 46 yaşındaki Lyndsey McCabe son kiracıyla mahkemelik oldu. Yaklaşık 1 haftalığına evini kiralayan Jane Dillon’a saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan McCabe, hakkındaki suçlamaları kabul etti ve 20 rehabilitasyon faaliyeti günü ve 150 saat ücretsiz çalışma ile 12 aylık toplumsal görevi tamamlaması emredildi. Dillon'a verdiği zarar için 335 sterlin (yaklaşık 8 bin 776 TL) ve "psikolojik ve fiziksel sıkıntı" için 165 sterlin (yaklaşık 4 bin 323 TL) tazminat ödemesine karar verildi.

EVİNDEN KOVDU

Jane Dillon’a evini kiraladıktan soran gece yarısında mülküne gelen Lyndsey McCabe, genç kadına fuhuş yapmakla suçlayarak bağırmaya başladı. Sözlü olarak başlayan tartışma bir anda alevlendi ve McCabe, kiracısına tokat attı. Ev sahibinin kendisini darp etmesinden korkan Dillion arabasına kaçarken bu kez McCabe, elindeki taşla arabanın ön camını kırdı.