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Hapishanede yasak aşk skandalı! Evli gardiyanın mahkumla yaşadığı ilişki ifşa edildi... Ortalık bir anda karıştı

02.06.2023 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de bir hapishanede gardiyan olarak çalışan Roxanne Walker isimli bir kasının mahkumla ilişkisi ortaya çıktı. Evli hapishane memuru Walker kendisini “Daniel Carter’a aşık oldum” diyerek savundu. Walker hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma başlatıldı.

Hapishanede yasak aşk skandalı! Evli gardiyanın mahkumla yaşadığı ilişki ifşa edildi... Ortalık bir anda karıştı

İngiltere’de bir mahkumla yasak aşk yaşadığı ortaya çıkan evli hapishane memuru Roxanne Walker hakkında soruşturma başlatıldı. North Wales Live'ın haberine göre görevi kötüye kullanmak suçundan hakkında dava açılan Walker’ın mahkumla ilişkisini kabul ettiği söylendi. Aynı zamanda mahkuma hiçbir şekilde yasa dışı bir yardımda bulunmadığı ve bakmakla yükümlü olduğu 7 yaşında bir oğlu bulunduğu için Walker hapis cezasından kurtuldu.

İKİLİNİN ARASINDAKİ YAKINLAŞMAYI FARK ETTİLER

Hapishanede görev yapan diğer memurlar mahkum Daniel Carter ve memur Roxanne Walker arasındaki yakınlaşmayı fark ettiler. Carter’ın hücre hapsinde olduğunda hapishane memurunun kendisine yemek götürdüğü, ikilinin gülüşerek konuştukları ve birbirlerine fiziksel temaslarda bulundukları mahkemede anlatıldı. Mahkemede ilişkisini kabul eden Walker ise, “Daniel Carter’a aşık oldum ve bu tamamen yanlış. Kendime engel olamadım” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Gardiyan İngiltere hapishane mahkum

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