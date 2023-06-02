Sevgilisini kalbinden bıçaklayarak öldürdü! Cansız bedenini çöpe attı... İnternetteki aramaları dehşete düşürdü

Avustralya’nın Melbourne şehrinde yaşayan Joon Seong Tan sevgilisinin kendisini aldattığından şüphelenerek genç kadına ihaneti sormak istedi. İkili arasında akşam yemeği sırasında başlayan tartışma bir anda alevlendi. Öfkelenen Tan masanın üzerinde bulunan bıçağı alarak genç kadının kalbine sapladı. Olay yerinde hayatını kaybeden kadının cansız bedenini Tan çöp kutusuna atmayı tercih etti. Mail’in bildirdiğine ertesi sabah belediye ekipleri çöp kutusunu şehir çöplüğüne götürdü. Zhang’ın cansız bedeni dört ay sonra Melbourne çöplüğünde bulundu.

İNTERNET ARAMA GEÇMİŞİ YAKAYI ELE VERMESİNE NEDEN OLDU

Zhang’ın cansız bedeninin çöplükte bulunmasından sonra cinayet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Tan sevgilisini öldürmediğini ve onu çok sevdiğini ifade etti.

Ancak polisin yaptığı incelemede Tan’ın cep telefonundaki internet aracılığıyla "Avustralya'da kokmuş çöpler nasıl atılır?" ve "Avustralya'da bir insanı öldürmenin cezası ne kadar?" şeklinde aramalar yaptığı ortaya çıktı. Soruşturma devam ederken Tan’ın birinci derece şüpheli sıfatıyla yargılandığı ifade edildi.