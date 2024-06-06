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A(H5N2) kuş gribi kaynaklı ilk insan ölümü! DSÖ doğruladı, Meksika'dan gelen haber tüm dünyayı endişelendirdi

06.06.2024 06:27
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Meksika'dan gelen haber tüm dünyayı endişelendirdi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), A(H5N2) kuş gribi kaynaklı ilk insan ölümünün doğrulandığını duyurdu. Yapılan açıklamada Mexico City’de ateş, nefes darlığı, ishal ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye kaldırılan 59 yaşındaki bir hastanın hayatını kaybettiği ve A(H5N2) varyantından kaynaklanan ilk insan ölümü olduğu belirtildi.

A(H5N2) kuş gribi kaynaklı ilk insan ölümü! DSÖ doğruladı, Meksika'dan gelen haber tüm dünyayı endişelendirdi

Koronavirüsün etkileri hafızalardaki yerini korurken, tüm dünyayı endişeye sevk eden haber Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) geldi. DSÖ, A(H5N2) kuş gribi kaynaklı ilk insan ölümünün Meksika’da yaşandığını duyurdu.

KUŞ GRİBİ KAYNAKLI İLK İNSAN ÖLÜMÜ OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

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DSÖ’den yapılan açıklamada Mexico City’de ateş, nefes darlığı, ishal ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye kaldırılan 59 yaşındaki bir hastanın 24 Nisan’da hayatını kaybettiği belirtilirken, vakanın kuş gribinin A(H5N2) varyantından kaynaklanan laboratuvar ortamında doğrulanmış ilk insan ölümü olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi.

'KÜMES HAYVANLARI' VİRÜSLERİ RAPOR EDİLDİ

Enfeksiyonun kaynağının belirsiz olduğu belirtilen açıklamada, “Bu vakada virüse maruz kalınan kaynak şu anda bilinmemekle birlikte, Meksika’daki kümes hayvanlarında A(H5N2) virüsleri rapor edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

HAYVANLARLA TEMASI YOKTU AMA...

Öte yandan, hayatını kaybeden hastanın kümes hayvanları veya diğer hayvanlarla temasının bulunmadığı, ancak birçok farklı sağlık sorununun olduğu belirtildi.

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İLK VAKALAR MART AYINDA BİLDİRİLMİŞTİ

Meksika hükümeti Mart ayında yaptığı açıklamada ülkenin batısındaki Michoacan eyaletinde yaşayan bir ailenin bireylerinde A(H5N2) kuş gribine rastladığını duyurmuş, ancak vakaların hayvan çiftlikleri ya da insan sağlığı üzerinde risk oluşturmadığı kaydedilmişti.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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