AA Haber Akademisinden TİKA'ya ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisince yürütülen Genç Yetenek Geliştirme Programı'nda (GYGP) eğitim alan gazeteci adayları, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığını (TİKA) ziyaret etti.

AA'nın 100'üncü yıl vizyonu çerçevesinde kurulan Haber Akademisi tarafından GYGP'de eğitim alanlar için "Ajans Haberciliği" hizmet içi eğitimleri kapsamında düzenlenen ziyarette, TİKA'nın tarihi, teşkilat yapılanması ve faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Daire Başkanı Uğur Tanyeli'nin ağırladığı gazeteci adayları, başkanlığı tanıtan sunumu izledi.

Tanyeli, TİKA'nın 59 ülkede 61 ofisiyle yıllık ortalama yürüttüğü bin 800 ile 2 bin arası proje ile "Türk tipi kalkınma modelini" esas aldığını söyledi.

Bu modelin koşulsuz, talep, insan ve çözüm odaklı, şeffaf, samimi, karşılıklı sorumluluk ve öğrenme kriterlerini içerdiğini belirten Tanyeli, Başkanlığın, 2002'den bu yana 20 binin üzerinde faaliyet gerçekleştirdiğini kaydetti.

Tanyeli, "TİKA yaşamın her alanına dokunan bir kurum. Kısaca Türkiye'nin tecrübelerini dost ve kardeş ülkelere aktarıyoruz. Türkiye ne yapıyorsa az veya çok bu ülkelere ulaştırmaya çalışıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

