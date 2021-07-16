AB'de haftalık Kovid-19 vakaları yüzde 64 arttı, en fazla artış gençlerde görüldü

ECDC'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Delta varyantı ve önlemlerin gevşetilmesi nedeniyle 20 ülkede vakalarda artma eğilimi göze çarptı.

EN FAZLA VAKA ARTIŞI 15-24 YAŞ ARALIĞINDA

En fazla vaka artışı 15-24 yaş aralığında kaydedilirken, 65 yaş üstü kişilerdeki artış sınırlı kaldı.

Buna rağmen 24 ülke tarafından rapor edilen verilere göre, hastanelerdeki doluluk oranı değişmezken, yoğun bakım ünitesindeki doluluk oranının düşmeye devam ettiği bildirildi.

KISITLAMA TEDBİRLERİ AŞAMALI OLARAK GEVŞETİLMİŞTİ

Aşılamanın artmasıyla İtalya, İspanya, Belçika, Almanya gibi AB ülkelerinde tedbirler, nisandan itibaren son aylarda aşamalı olarak gevşetilmişti.

ECDC verilerine göre, AB'de 18 yaş üstü kişilerin yüzde 66,2'sine ilk doz aşı vuruldu, yüzde 48,7'si ise tam aşılandı. (AA)



