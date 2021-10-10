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AB'de 'Polonya' depremi! Macaristan'dan destek geldi

10.10.2021 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Macaristan Hükümeti, Polonya Anayasa Mahkemesinin "ulusal yasaların bazı Avrupa Birliği (AB) kanunlarından üstün olduğuna" ilişkin kararına destek verdi.

AB'de 'Polonya' depremi! Macaristan'dan destek geldi

Macaristan Başbakanlık Basın Sorumlusu Bertalan Havasi, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, Başbakan Viktor Orban'ın, Polonya Anayasa Mahkemesinin aldığı kararı memnuniyetle karşılayan hükümet kararnamesini imzaladığını söyledi.

Havasi kararnamede, Polonya Anayasa Mahkemesinin kararına AB kurumlarının yetkilendirme ilkesine saygı göstermeyen kötü uygulamalarının yol açtığı bilgisinin yer aldığını belirtti.

ÜYE DEVLETLERİN EGEMENLİKLERİNE SAYGI DUYMA ÇAĞRISI

Macar hükümetinin kararnamesinin, AB kurumlarının üye devletlerin temel siyasi ve anayasal sistemlerinin ayrılmaz bir parçası olan ulusal kimliklerine saygı göstermekle yükümlü olduğuna dikkat çektiğine işaret eden Havasi, üye devletlerin yetkili makamlarının, özellikle anayasa mahkemelerinin, AB'nin yetkilerinin kapsamını ve sınırlarını inceleme hakkına sahip olduğunu kaydetti.

Havasi ayrıca, Macar hükümetinin kararnamede, AB kurumlarını üye devletlerin egemenliklerine saygı duymaya çağırdığını da sözlerine ekledi.

POLONYA ANAYASA MAHKEMESİNİN KARARI

Polonya Anayasa Mahkemesinin tartışmalara neden olan 7 Ekim'deki kararında, "Avrupa Adalet Divanı'nın Polonya adalet sistemine müdahale çabaları hukukun üstünlüğü ilkesini, Polonya anayasasının üstünlüğü ilkesini ve ayrıca Avrupa entegrasyonu sürecinde egemenliğin korunması ilkesini ihlal etmektedir." ifadesi yer almıştı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 8 Ekim'de yaptığı açıklamada, mahkemenin kararını derin endişe verici bulduğunu belirterek, "Anlaşmalarımız açıktır. Avrupa Adalet Divanı'nın kararları, ulusal mahkemeler dahil tüm üye ülkelerin makamları için bağlayıcıdır. AB yasaları, anayasal hükümler dahil ulusal yasalardan önce gelir. Bunun sağlanması için AB anlaşmalarından kaynaklanan tüm yetkilerimizi kullanacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Polonya'nın hukukun üstünlüğü, basın özgürlüğü, yargı bağımsızlığı gibi konulardaki uygulamaları son yıllarda AB içinde eleştiriliyor.

AB Komisyonunun "Hukukun Üstünlüğü 2021" adlı raporunda, Polonya'da yargı bağımsızlığının tehdit altında olduğu ve bunun endişe verici olduğu ifade edilmişti.

Avrupa Adalet Divanı, Polonya Yüksek Mahkemesinde yargıçlara karşı kurulan disiplin kurulunu ve atanma yöntemini eleştiriyor.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Macaristan Polonya
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