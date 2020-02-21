HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. AB'den İdlib'de çatışmaları durdurma çağrısı

AB'den İdlib'de çatışmaları durdurma çağrısı

DÜNYA HABERLERİ  | 21.02.2020 05:40 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB), Esad rejimi ve destekçilerinin İdlib'deki askeri saldırılarının kabul edilemez olduğunu belirterek, tüm taraflara silahlı çatışmaları derhal durdurması çağrısında bulundu.

AB'den İdlib'de çatışmaları durdurma çağrısı

AB Konseyi, Suriye'nin İdlib kentindeki son duruma ilişkin deklarasyon yayımladı.

Tüm taraflara silahlı çatışmaları derhal durdurma çağrısı yapılan deklarasyonda, "Suriye rejimi ve destekçileri tarafından İdlib'deki yeni askeri saldırı büyük insani acılara neden oluyor ve bu kabul edilemez." ifadeleri kullanıldı.

Deklarasyonda, tüm tarafların uluslararası hukuk kurallarına uymaları, ihtiyaç duyanlara insani yardımları engelsiz ve doğrudan ulaştırmaları talebi yer aldı.

AB'nin Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde yürütülen siyasi sürece verdiği desteğin yinelendiği deklarasyonda, tüm taraflar sürdürülebilir ateşkes sağlamaya, sivilleri korumaya ve Soçi mutabakatı kapsamındaki taahhütlere tam olarak uymaya çağrıldı.

Deklarasyonda, ayrıca Suriye'deki durumun Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sevk edilmesi istendi.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kaşlarını çatan da var, sürekli gülen de... Görenleri gülümseten pozlarKaşlarını çatan da var, sürekli gülen de... Görenleri gülümseten pozlar
Otobüsleri taşladılar, hastaneyi yakmaya çalıştılarOtobüsleri taşladılar, hastaneyi yakmaya çalıştılar
C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği AB İdlib

En Çok Okunan Haberler

Kına gecesinde damadının boğazını kesmişti! Kan donduran ifadeler

Kına gecesinde damadının boğazını kesmişti! Kan donduran ifadeler

İlişkiye girmeden duramıyor: 130 erkekle...

İlişkiye girmeden duramıyor: 130 erkekle...

Dünyaca ünlü ismin kızı porno yıldızı oldu!

Dünyaca ünlü ismin kızı porno yıldızı oldu!

Ianis Hagi gecenin yıldızı oldu

Ianis Hagi gecenin yıldızı oldu

Bakan Akar'dan önemli açıklamalar: Cumhurbaşkanımız talimatı verdi

Bakan Akar'dan önemli açıklamalar: Cumhurbaşkanımız talimatı verdi

Merkel ve Macron'dan Putin'e çağrı

Merkel ve Macron'dan Putin'e çağrı

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

'Toplu çiftleşme' başlayınca parkı kısmen ziyarete kapatıldı

'Toplu çiftleşme' başlayınca parkı kısmen ziyarete kapatıldı

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Saçları yüzünden okula alınmayan kız tazminat kazandı!

Saçları yüzünden okula alınmayan kız tazminat kazandı!

Sözde 'Yüzyılın Anlaşması'yla ilgili ABD'den yeni açıklama

Sözde 'Yüzyılın Anlaşması'yla ilgili ABD'den yeni açıklama

Diğer Haberler
Hanau’da binlerce kişi ırkçılığı lanetlemek için gösteri düzenledi

Binlerce kişi ırkçılığı lanetledi

Vuhan'daki Ukraynalıların ülkelerine getirilişi protesto edildi: Otobüsleri taşladılar

Otobüsleri taşladılar, hastaneyi yakmaya çalıştılar

Son dakika! ABD'den Patriot açıklaması

ABD'den Patriot açıklaması

ABD Dışişleri Sözcüsü'nden Esad'a tepki: Utanmazlık

ABD'den Esad'a tepki: Utanmazlık

Irak, koronavirüs nedeniyle İran vatandaşlarına sınır kapılarını kapattı

Irak, İran vatandaşlarına sınır kapılarını kapattı

Almanya'daki ırkçı teröristin saldırıdan 6 gün önce keşif yaptığı ortaya çıktı

Terörist 6 gün önce keşif yapmış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.