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AB seyahat listesini güncelledi! 6 ülke çıkarıldı, 1 ülke eklendi

09.09.2021 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği (AB) üyelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyahat kısıtlaması uygulamayabileceği ülkelerin bulunduğu listeden 6 ülke çıkarıldı, bir ülke listeye eklendi.

AB seyahat listesini güncelledi! 6 ülke çıkarıldı, 1 ülke eklendi

AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, seyahat kısıtlamalarından muaf tutulan ülkeler listesinden Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Brunei, Japonya ve Sırbistan çıkarıldı. Uruguay ise listeye eklenen tek ülke oldu.

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Son güncellemeyle listede yer alan ülkeler Avustralya, Bosna Hersek, Kanada, Ürdün, Yeni Zelanda, Katar, Moldova, Suudi Arabistan, Singapur, Güney Kore, Ukrayna, Uruguay oldu.

Ayrıca mütekabiliyet gereği AB ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde Çin'e de sınırlar açık olabilecek.

BAĞLAYICILIĞI BULUNMUYOR

AB'nin listesi, üye ülkeler için tavsiye niteliği taşıyor ve bağlayıcılığı bulunmuyor. Listedeki ülkelerden AB'ye turistik seyahatlere izin verilebilirken, yolculara test ve karantina gibi bazı tedbirler uygulanabiliyor. Listede yer almayan ülkelere AB ülkelerinin seyahat kısıtlamaları devam ediyor.

AB, geçen yıl martta salgının yayılmasını engellemek için 27 üye ülkenin yanı sıra Schengen bölgesinin parçası olan İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'ye zorunlu olmayan seyahatlere kısıtlamalar getirilmesini kararlaştırmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
seyahat kısıtlaması Avrupa Birliği
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