AB tek dozluk Johnson & Johnson’s Covid-19 aşısını onayladı

AB ilaç düzenleyicisi EMA, bugün Johnson and Johnson'ın Covid-19'a karşı geliştirdiği aşının kullanılması için onay verilmesini tavsiye etmişti. EMA, aşının 18 yaş üzerindeki kişilerde güvenli ve etkili biçimde kullanılabileceğini, tek doz halinde uygulanan Johnson and Johnson aşısının klinik deneylerde yüzde 67 etkili olduğunu bildirmişti.

AB'de daha önce BioNTech-Pfizer, Moderna ve AstraZeneca aşılarına onay verilmişti.

Avrupa'da kullanımdaki Covid-19 aşısı sayısının 4'e ulaştığını belirten Kyriakides, "Aşı teslimatlarının mümkün olduğu kadar sorunsuz gerçekleşmesi için şirketle çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Johnson and Johnson'ın AB'ye aşı teslimatına en erken nisan ortalarında başlayabileceği belirtiliyor.

AB’de Novavax ve Curevac firmalarının aşılarıyla Rusya'nın Sputnik V aşısının ön değerlendirme süreci ise devam ediyor.

AB'nin bugüne kadar opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 600 milyon, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 460 milyon doz aşı almak için sözleşmesi bulunuyor.

