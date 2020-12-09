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AB Türkiye'nin sondaj faaliyetleri nedeniyle yaptırımları sertleştirecek

09.12.2020 16:16 | Son Güncelleme:
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AB Türkiye'nin sondaj faaliyetleri nedeniyle yaptırımları sertleştirecek

Avrupa Birliği, yarın yapılacak olan liderler zirvesinin taslak metnine göre Akdeniz'deki 'ihtilaflı sularda' Ankara'nın yaptığı doğalgaz ve petrol sondajını yürütmekle sorumlu Türk kişi ve kuruluşlara yaptırım getirecek.

Avrupa Birliği, yarın yapılacak olan liderler zirvesinin taslak metnine göre Akdeniz'deki 'ihtilaflı sularda' Ankara'nın yaptığı doğalgaz ve petrol sondajını yürütmekle sorumlu Türk kişi ve kuruluşlara yaptırım getirecek.

Reuters tarafından görülen taslak metin üzerinde liderlerin anlaşma sağlamaları halinde Avrupa Birliği 2019 yılında başlatılan yaptırımlara "ek listeler" hazırlayacak ve yaptırımların kapsamının "ihtiyaç olması halinde genişletilmesi" üzerinde çalışacak.

Avrupa Birliği diplomatları Yunanistan'ın yaptırımları yeterince güçlü bulmadığını ve taslak metin üzerinde müzakerelerin devam ettiğini belirttiler.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRY) ve Yunanistan açıklarında petrol ve doğalgaz sondajı yapması nedeniyle Ekim ayında Türkiye'yi yaptırım başlatma tehdidinde bulunan AB liderleri yarınki zirvede yaptırımları ele alacaklar.

AB Dışişleri bakanları dün Türkiye'nin Yunanistan ve GKRY ile potansiyel doğalgaz kaynakları konusunda yaşadığı anlaşmazlığı sona erdirmeye yardımcı olamadığını söyledi ancak misilleme amaçlı alınacak herhangi bir kararı AB zirvesine bıraktılar.

AB, 2019'da Doğu Akdeniz'de izinsiz aramaları cezalandırmak, için bir yaptırım programı oluşturarak GKRY'nin münhasır ekonomik bölgesinde veya kıta sahanlığındaki faaliyetleri planlamak veya (faaliyetlere) katılmakla suçlanan kişi ve şirketlerin varlıklarını dondurdu.

Şimdiye kadar, Türkiye'nin devlete ait Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) yalnızca iki üst düzey yetkilisi yaptırım listesine alındı, ancak GKRY bu yılın başlarında daha fazla isim listesi önerdi.

GKRY'nin uluslararası alanda tanınan hükümeti, 2011 yılında offshore doğalgaz buldu, ancak çok uluslu şirketlere petrol ve doğalgaz araştırma lisansı verdiği ada çevresindeki deniz bölgelerinde Türkiye ile anlaşmazlık yaşıyor.

GKRY hükümeti ile diplomatik ilişkileri bulunmayan Türkiye, kendi kıta sahanlığında veya Kıbrıs Türklerinin haklarının olduğu bölgelerde sularda faaliyet gösterdiğini söylüyor.

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