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ABB adayı Turgut Altınok mal varlığını açıkladı: 'Ana sütü gibi ak ve helaldir'

15.03.2024 20:18
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AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, mal varlığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Altınok, "Ne yazık ki mal varlığım üzerinden bir süredir suni gündemler yaratılarak, Ankaralı hemşerilerimi incittiklerini hissettiğim için mal varlığımı açıklama vakti gelmiştir. Ekte sunduğum tüm mal varlığım ana sütü gibi ak ve helaldir" dedi. Altınok'un, mal varlığı listesinde 60 ayrı gayrimenkul yer aldı.

ABB adayı Turgut Altınok mal varlığını açıkladı: 'Ana sütü gibi ak ve helaldir'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, mal varlığını sosyal medya hesabından paylaşım yaparak açıkladı

"ANA SÜTÜ GİBİ AK VE HELALDİR"

Turgut Altınok, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biz dün neredeysek bugün de oradayız. Değerli hemşerilerim, bir belediye başkanı öncelikle şeffaf olmalıdır. Özü sözü bir ve dürüst olmalıdır. Bir belediye başkanının duruşu olmalıdır ve bir o yanda bir bu yanda bulunmamalıdır. Ne yazık ki mal varlığım üzerinden bir süredir suni gündemler yaratılarak, başkentimize yapacağımız hizmet ve eserlerin üstünün örtülmeye çalışıldığını; projelerimizi gölgeleme çabasına girildiğini ve en önemlisi siz değerli Ankaralı hemşerilerimi incittiklerini hissettiğim için mal varlığımı açıklama vakti gelmiştir. Değerli Ankaralılar, içinizde en ufak bir tereddüt olmasın. Ekte sunduğum tüm mal varlığım ana sütü gibi ak ve helaldir" ifadelerini kullandı. Altınok'un açıkladığı mal varlığı listesinde 60 ayrı gayrimenkul yer aldı. (DHA)

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Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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