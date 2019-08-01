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Sokak kedilerini besledi, 10 gün hapis cezası aldı!

BBC BBC
01.08.2019 09:03 | Son Güncelleme

ABD'nin Ohio eyaletinde, polis tarafından birçok kez sokak kedilerini beslediği için uyarılan 79 yaşındaki bir kadına 10 gün hapis cezası verildi.

Sokak kedilerini besledi, 10 gün hapis cezası aldı!

Nancy Segula adlı kadının komşuları, 2015'ten bu yana sokak kedilerinden şikayetçi oluyordu. Segula ise, kedilerin eski bir komşuları tarafından terk edildiğini savundu.

Segula, hakkındaki hapis cezası kararını öğrendikten sonra yaptığı açıklamada "Ben kedi seven biriyim" dedi.

Yargıç, kadının hapis cezasını çekmeye 11 Ağustos'ta başlamasına hükmetti.

Nancy Segula, komşularının evinin etrafındaki kedilerden şikayet etmesinin ardından, son dört yılda dört kez polis tarafından uyarılmıştı.

Cleveland kentinin dış mahallelerinden Garfield Heights'taki polis güçlerien göre, Segula'nın beslediği kedilerle ilgili yasal sorunları 2015'te başladı.

Geçen haftaki duruşmada, kedileri beslemeye devam ettiğini kabul eden Segula, mahkemeye itaatsizlikten 10 günlük hapis cezasına çarptırıldı.

Nancy Segula, Cleveland.com internet sitesine yaptığı açıklamada "Altı ya da sekiz yetişkin kedi vardı ve şimdi yavruları da oldu. Ben kendi kedilerimi özlüyorum. Onlar öldü, kocam öldü. Yalnızım ve dışarıdaki kediler ve yavruları bana yardımcı oluyor. Kediler evime gelip duruyorlar, geldiklerinde yiyecek bir şey vermezsem kendimi kötü hissediyorum" dedi.

Segula ayrıca cezayı çok ağır bulduğunu söyledi ve şu ana dek 2 bin dolar da para cezası ödediğini kaydetti.

Ancak Segula, yine de hapis cezasından kurtulabilir.

Yargıç Jennifer Weller'ın bir duruşma daha yapıp, farklı bir cezanın verilip verilemeyeceğini değerlendirmesi bekleniyor.

Segula'nın evinden şu ana dek 22 kedinin çıkartıldığı vurgulandı.

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