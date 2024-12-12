Bir zamanlar dünyanın en güçlü çocuğuydu! Ona herkes 'Küçük Herkül' diyordu... 24 yıl sonra gören tanıyamadı

MYNET|DIŞ HABERLER Dövüş sanatları dünya şampiyonu Pavel Sandrak ve aerobik yıldızı Lena Sandrak'ın çocuğu olan Richard Sandrak henüz 8 yaşındayken yaşıtlarından bir hayli farklı görünen fiziksel görüntüsü nedeniyle manşetlerdeki yerini almıştı. 2000 yılında sıkı bir egzersiz programı uygulayan Sandrak, kol ve bacak kaslarıyla görenleri şaşırttıyordu. Öyle ki henüz 8 yaşında olan Sandrak, tam 95 kilogram ağırlığındaki halteri kaldırabildiği için 'Küçük Herkül' lakabını kazanmıştı. Üç yıl sonra Richard, ' Dünyanın En Güçlü Çocuğu' seçildi ve gençliğine doğru ilerledikçe daha da kaslı olmaya başladı.

ERGENLİK DÖNEMLERİNDE DE DEVAM ETTİ

Ergenlik çağına geldiğinde, esnekliğini kullanarak kendi vücut ağırlığının üç katını kaldırabiliyor ve karatede ustalaşıyordu. Genç haltercinin , yaptığı yoğun antrenmanlar sonucunda vücudunda sadece yüzde 1 oranında yağ bulunduğu, bunun da tehlikeli derecede düşük olduğu belirtildi. O dönemde bazı tıp uzmanları Richard'ın yaşındaki bir çocuğun o boyuta ulaşmak için yeterli testosteron üretemeyeceğini söylemişti. Söylentilerin gölgesinde Sandrak 14'lü yaşlarının ardından ağırlık kaldırmayı bıraktı.

"GEÇMİŞİMLE GURUR DUYUYORUM"

Inside Edition ile bir röportaj yapan Richard yıllar sonra bir hayli farklı görünüyordu. Kariyerini bambaşka bir şekilde kurguladığını dile getiren Sandrak, "Artık ağırlık kaldırmıyorum. Geçmişimle gurur duyuyorum. İnsanların bilmesini istemediğim bir şey değil, sadece içinde yaşamaya devam etmeyeceğim" dedi.

Şu anda 32 yaşında olan Richard'ın, Universal Studios'un Hollywood Waterworld gösterisinde dublör olarak çalıştığı düşünülüyor. Eski spor tutkunu hala formunu koruyor ancak artık vücut geliştirme yerine kardiyo ve kaykay yapmayı tercih ediyor.