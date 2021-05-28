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  4. ABD askerleri Bulgaristan'da yanlışlıkla bir fabrikaya baskın düzenledi

ABD askerleri Bulgaristan'da yanlışlıkla bir fabrikaya baskın düzenledi

28.05.2021 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bulgaristan’da NATO tatbikatı sırasında yanlış talimat aldıkları tahmin edilen 7 ABD askerinin, bir ayçiçek fabrikasına düzenledikleri baskın paniğe neden oldu. Fabrikanın sahibi askeri mahkemeye suç duyurusunda bulundu.

ABD askerleri Bulgaristan'da yanlışlıkla bir fabrikaya baskın düzenledi

Ulusal basına yansıyan haberlere göre, Çeşnigirovo Hava Üssü yakınlarında yapılan "Swift Response" adlı NATO tatbikatına katılan 7 ABD askeri, yanlışlıkla bölgedeki bir ayçiçek fabrikasına baskın düzenledi.

Yanlış talimat aldıkları tahmin edilen ABD askerlerinin baskını, kameralara yansıdı.

Görüntülerde, silahlı ABD askerlerinin, fabrika duvarını aşıp işçilere silah doğrulttukları görülüyor.

Fabrikadaki işçileri "yere yatın, kıpırdamayın" diye emir vererek etkisiz hale getiren askerler, paniğe neden oldu.

"O KADAR ÇOK KORKTUM Kİ, ACİL YARDIM BİLE ÇAĞIRMA CESARETİ BULAMADIM"

İşçilerden Georgi Neşev, yaptığı açıklamada, "O kadar korktum ki, acil yardım bile çağırma cesareti bulamadım." dedi.

Fabrikanın sahibi Marin Dimitrov ise Savunma Bakanlığına başvurup özür ve açıklama talep ettiğini bildirdi.

Dimitrov, henüz bir yanıt alamadığını belirterek, Filibe Askeri Yargıtayı'na suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

"RESMEN ÖLÜM TEHDİDİ ALDIK"

Silahlı baskını "büyük bir hakaret olarak" tanımlayan Dimitrov, "Ezildik ve aşağılandık. Resmen ölüm tehdidi aldık. Adeta gangster veya terörist muamelesi gördük. Adalet yoluyla haklarımı sonuna kadar arayacağım." diye konuştu.

Tatbikata, 2 bin 200 askeri personel ile 30 savaş uçağı ve bir helikopter katılıyor. (AA)

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