ABD Başkanı Biden'ın gafı gündem oldu! Beyaz Saray jet hızıyla yanıt verdi

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Zirvesi'ne katılan, ardından da Polonya'ya giden ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ile Ukrayna savaşı ile ilgili gündem olacak bir gaf yaptı.

ABD 82. Hava İndirme Tümeni Üssünü ziyaret eden Biden, orada Amerikan askerlerine hitap etti.

SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

ABD Başkanı Biden, Amerikan askerlerine "Ukrayna’ya gideceksiniz. Daha önce de Ukrayna’da bulundunuz" ifadelerini kullandı. Biden'ın "Oradayken göreceksiniz. Bazılarınız oradaydı. Kadınların ve gençlerin lanet olası bir tankın önünde nasıl durduğunu, 'gitmiyorum' dediğini göreceksiniz." sözleri sosyal medyada çok konuşuldu.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Washington yönetimi daha önce Amerikan askerinin Ukrayna’ya gitmeyeceğini açıklamıştı.

Biden’ın bu ifadelerinin ardından Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Biden’ın orduyu Ukrayna’ya yerleştirme konusundaki tutumunu değiştirmediği bildirildi.

