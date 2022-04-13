HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD Başkanı Biden, yüksek enflasyonun nedenini açıkladı: Putin'in fiyat artışı

ABD Başkanı Biden, yüksek enflasyonun nedenini açıkladı: Putin'in fiyat artışı

13.04.2022 01:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede son dönemde artan akaryakıt fiyatları ve yüzde 8,5 seviyesine yükselerek son 41 yılın zirvesini gören enflasyona ilişkin açıklamalarda bulundu. Biden, ülkesindeki yüksek enflasyonun nedeninin Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş olduğunu belirterek 'Putin'in fiyat artışı' yorumunu yaptı. Biden, Putin'in Ukrayna'da "soykırım" yaptığını da belirtti.

ABD Başkanı Biden, yüksek enflasyonun nedenini açıkladı: Putin'in fiyat artışı

ABD Başkanı Biden, Iowa'da yaptığı konuşmada, ülkesindeki enflasyonun yükselmesinin nedeninin Rusya-Ukrayna savaşı olduğunu belirtti.

"DÜNYADA FİYATLARIN ARTMASINDAN ETKİLENDİK"

Ülkedeki fiyat artışlarının vatandaş üzerindeki etkisini azaltmak için ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Biden, "Ukrayna işgalinin tüm dünyada akaryakıt ve gıda fiyatlarını artırmasından etkilendik. Dünyanın en büyük tahıl üreticisi olan Çin, Rusya ve Ukrayna eskisi gibi üretmiyor. Bu nedenle de her şeyin fiyatı artıyor. Bugünkü açıklanan enflasyonun yüzde 70'inin akaryakıt ve gıda fiyatlarından kaynaklandığını gördük." diye konuştu.

ee22

"PUTİN'İN FİYAT ARTIŞI"

Biden, enflasyonun etkilerinin azaltılması için Kongre ile çalıştıklarını ifade ederek, enflasyonu "Putin'in fiyat artışı" olarak nitelendirdi.

Tüm dünyadaki ve ABD'deki akaryakıt fiyatlarının azaltılması için stratejik petrol rezervlerinden her gün 1 milyon varil petrolü piyasaya sürdüklerini ve diğer ülkelerin de benzeri adımlar attığını dile getiren Biden, "Ailenizin bütçesi, arabanızın deposunu doldurma gücünüz, dünyanın öbür ucundaki bir diktatörün (Putin) savaş ilan edip, soykırım yapmasına bağlı olmamalı." ifadesini kullandı.

İLK KEZ 'SOYKIRIM' İFADESİNİ KULLANDI

Daha önce Buça'da yaşananları "savaş suçu" olarak nitelendiren Biden, bu sözleriyle Rusya'nın Ukrayna'daki eylemleri için ilk kez "soykırım" ifadesini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Putin yanlısı Ukraynalı muhalefet lideri tutuklandıPutin yanlısı Ukraynalı muhalefet lideri tutuklandı
Akıllara durgunluk veren olay! Valizlerden dolar ve euro fışkırdıAkıllara durgunluk veren olay! Valizlerden dolar ve euro fışkırdı
Dikkat çeken 10 yıl detayı: Kemik, diş, tırnak, saç örnekleri...Dikkat çeken 10 yıl detayı: Kemik, diş, tırnak, saç örnekleri...
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Joe Biden
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Acılı baba hakkında şoke eden sözler! "İsterse bana dava açabilir"

Acılı baba hakkında şoke eden sözler! "İsterse bana dava açabilir"

Erdoğan yeni destek paketini açıkladı: Tüm ücretleri bakanlık karşılayacak

Erdoğan yeni destek paketini açıkladı: Tüm ücretleri bakanlık karşılayacak

Süper Lig'in yıldızları şimdi neredeler?

Süper Lig'in yıldızları şimdi neredeler?

'Erkek olan buraya gelsin' sözleri çileden çıkarmıştı! Yeni gelişme

'Erkek olan buraya gelsin' sözleri çileden çıkarmıştı! Yeni gelişme

Akıllara durgunluk veren olay! Valizlerden dolar ve euro fışkırdı

Akıllara durgunluk veren olay! Valizlerden dolar ve euro fışkırdı

Cem Garipoğlu yaşıyor mu? 8 yıl sonra paylaşılan fotoğraf...

Cem Garipoğlu yaşıyor mu? 8 yıl sonra paylaşılan fotoğraf...

İlginizi Çekebilir

Vazgeçmişti… Son düşüğünün ardından 49 yaşında anne oldu!

Vazgeçmişti… Son düşüğünün ardından 49 yaşında anne oldu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.